Soutěž Odpadový Oskar vyhlásil spolek Arnika letos posedmé. Jeho snahou je upozornit na potřebu zodpovědného nakládání s odpady a zároveň obce motivovat ke snižování množství směsného odpadu.

„Mnohem důležitější než plnění legislativních cílů je naše chování k planetě. Ke zodpovědnému přístupu lidí v Libereckém kraji pomáhá například systém plateb za skutečný objem vyhozeného odpadu, nižší frekvence svozu, desítky tisíc separačních nádob, re-use centra a další motivace, aby lidé do černých popelnic vyhazovali co nejméně odpadu, který by jinak skončil na skládce nebo ve spalovně. Díky tomu se městům podařilo udržet vynikající výsledky i během pandemie covid-19, zatímco v řadě měst produkce směsných odpadů rostla,” říká Milan Havel z Arniky.

Výsledky obcí v Libereckém kraji podle údajů za rok 2020:

obce do 1000 obyvatel

1. Dalešice – 200 obyvatel – 53,5 kg/ob/rok – úroveň třídění 54 %

2. Kravaře – 787 obyvatel – 81,4 kg/ob/rok – úroveň třídění 25 %

3. Kvítkov – 232 obyvatel – 83,5 kg/ob/rok – úroveň třídění 55 %

obce od 1001 do 5000 obyvatel

1. Malá Skála – 1203 obyvatel – 85,9 kg/ob/rok – úroveň třídění 52 %

obce nad 5000 obyvatel

1. Jablonec nad Nisou – 45773 obyvatel – 139,8 kg/ob/rok – úroveň třídění 36 %

2. Semily – 8353 obyvatel – 145,8 kg/ob/rok – úroveň třídění 26 %

Obyvatelé Libereckého kraje vyhazují do popelnic v průměru méně směsných odpadů. Motivuje je k tomu mj. poplatek za skutečný objem vyhozených odpadů, tzv. PAYT. Výborně funguje právě v Jablonci nad Nisou. Nová odpadová legislativa z roku 2020 podmínky pro zavádění těchto motivačních poplatků změnila, proto v České republice zavedlo tento poplatek zatím jen 15 % měst a obcí.

Obyvatelé České republiky mají opravdu vysokou průměrnou produkci odpadů, konkrétně 195 kg směsných a 45 kg objemných za rok. Do roku 2025 proto mají obce ze zákona za úkol vytřídit 60 % svých komunálních odpadů. Tohoto cíle prakticky není možné dosáhnout bez snížení roční produkci směsných odpadů pod 150 kg na obyvatele.

Nastavením účinných opatření mohou obyvatelé reálně snížit průměrnou produkci odpadů až o 50 kg za rok, v případě živností o 20 až 40 kg za rok. Postupným omezováním vyhazování obrovského množství odpadů by Česká republika měla postupně v letech 2025, 2030 a 2035 plnit cíle odpadové legislativy a zvyšovat míru recyklace na 55, 60 a 65 %.

Jiří Kaňa, Arnika