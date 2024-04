Nemocnice Jablonec se představuje v seriálu: ortopedie

autor externí

Co by to bylo za nemocnici, kdy v ní neexistovalo oddělení ortopedie. Vždyť koho by netrápily ploché nohy, problémy s páteří nebo bolesti v kloubech?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ortopedické oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou. | Foto: Jana Luňáková

Činností oddělení ortopedie v Nemocnici Jablonec nad Nisou je konzervativní i operační léčba onemocnění pohybového aparátu. S výjimkou některých speciálních výkonů z oblasti spondylochirurgie, onkoortopedie a dětské ortopedie u provádíme prakticky všechny ortopedické operace. Největší podíl námi prováděných výkonů zaujímá endoprotetika (primární náhrady kloubů, revizní operace) a artroskopické operace, a to včetně složitých rekonstrukčních výkonů. Na lůžkovém oddělení se nachází 25 lůžek (21 standardních a 4 lůžka na jednotce intenzivní péče). Ambulantní péči poskytujeme ve dvou ordinacích. Péči zajišťuje tým osmi lékařů pod vedením prim. MUDr. Filipa Fridricha a 21 zdravotních sester ve spolupráci s dalším ošetřovatelským personálem. Jana Luňáková