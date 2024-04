V sobotu 20. dubna se v útulném jabloneckém Klubu Na rampě odehrálo letošní severočeské oblastní kolo Porty 2024. Po loňském kvalitou zcela bezprecedentně nabitém předkole se i letos sešlo na startu 14 interpretů.

V sobotu 20. dubna se v útulném jabloneckém Klubu Na Rampě odehrálo letošní severočeské oblastní kolo Porty 2024. | Foto: Alena Schernstein Vítová

Zajímavé je, že kromě dvou písničkářů z loňska, včetně vloni postupujícího Vládi Málka, se sešlo úplně nové startovní pole. Mnoho interpretů si řeklo o velkou pozornost poroty. Třeba dorostenecká dívčí sestava FaCool z jabloneckého studia Kokos zaujala výbornými vokály a zejména autorskou písní basistky Julie Ponikelské, která získala i ocenění. Velkým talentem a skvělými texty se opět zaskvěl Vláďa Málek, nádherné trio maminek z Mladé Boleslavi Holkytonk sahalo po postupu, zrovna tak jako po dlouhé době ryzí bluegrassové jablonecké uskupení Blue Apples.

Nakonec se však postupující vylíhli hned z první hodiny více jak tříhodinového maratonu. Zaujal i nejmladší člen skupiny Folková Pohoda, který hrál na elektrickou kytaru coby sedmiletý. Zcela novým objevem bylo mladé duo DrT&FuT (poněkud krkolomý název, že?) se scénickým a textově vytříbeným folkem v kombinaci kytara-klávesy a velmi podmanivým basbarytonem místního talentu Tomáše Doktora. Toto duo poslala porota do semifinále v Řevnicích. Vítězem a přímým postupujícím se stal písničkář, kytarový kouzelník a pro změnu vynikající tenor Matěj Keberle z Benešova. Celé odpoledne odsejpalo od ruky, organizátorky Studia Kokos nedělají tuto akci poprvé a rozdávaly úsměvy na všechny strany. Porota letošního kola byla dle soutěžního řádu pětičlená. Jaroslav Handlíř (bluegrassový hráč, autor mnoha textů, lektor, kapelník, člen kapel BG Bazar, Funny Grass…), Tomáš Mandinec (vynikající kytarista a zpěvák z kapely Bunch of Folks), Milana Havlíčková (klavíristka skrz žánry, vyhledávaná učitelka hudby), Tomáš Drahokoupil (zpěvák, autor, aktuálně vydává své autorské CD) a nejmladší z nich Annie Škodová (klavíristka, zpěvačka, členka mnoha kapel napříč žánry, mimo jiné i jedna z finalistek Porty, zpěvačka, autorka).

Celým dnem provázel zkušený moderátor Václav Vít, mnoho let přezdívaný jako Fousatá Beruška. Večerní galakoncert zahrála nadšenému publiku místní skupina Ladybirds. Zahrály písně z autorské desky Šachovnice i jejich oblíbené úpravy převzatých písní. Jednou z novinek byla i píseň LoveRunsOut od One Direction, zpracovaná ve vokálové úpravě s bicími. Dočkali jste se autorských novinek (Swing me, Věř si nebo Hranice) i dobře známých starých kousků (Jako malá). Celý koncert s nimi bubnoval již stálý člen Vojtěch Novotný. Ladybirds hrají přes 25 let a od roku 2009 hrají ve složení Alena Schernstein Vítová (kytara, zpěv, kapelnice), Zuzana Šírová (housle, zpěv) a Anička Olejníková (basa, zpěv).

Jaroslav Handlíř