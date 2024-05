Badatelská soutěž organizace Veselá věda kroužky a tábory je určena malým badatelům - žákům 1. stupně základní školy zapojeným do kroužků vědeckých pokusů Veselá věda. Kroužky jsou letos na více než 500 základních školách po celé ČR, ve všech krajích. Vítězové jsou vyhlašováni i za jednotlivé kraje. V letošním roce v Libereckém kraji zvítězila ZŠ Pivovarská z Jablonce nad Nisou.

Vítězný tým dětí ze Základní školy Pivovarská v Jablonci nad Nisou. | Foto: veselaveda.cz

V Libereckém kraji zvítězila jablonecká ZŠ Pivovarská, Jablonec nad Nisou, 184 hlasů.

Co vlastně malí vědátoři zkoumali a co konkrétně dělali?

Výroba dešťové hůlky - Cílem lekce je, aby děti prakticky prozkoumaly, jak vzniká zvuk. Na základě poznatků o vzniku zvuku z úvodu lekce následně vyrábějí - samostatně, pod vedením lektora - děšťovou hůlku. Každé dítě vyrábí svou vlastní a může tak zkoušet, co z využitých materiálů a jaký bude mít vliv na zvuk jeho děšťové hůlky. Děti využívají kartonové trubice, hřebíky, folie a syplé materiály (například rýži, fazole, čočku). Dešťové hůlky, svůj postup a zvolené materiály. Podstatné je pochopení informací o vzniku zvuku, jejich využití při výrobě dešťové hůlky a také zručnost pro zacházení s materiály a součástkami při výrobě.

Zkoumání duhy - Cílem lekce je zážitkovou formou pochopit informace o duze a pochopit ji jako přírodní jev.

Superabsorbent a jeho vlastnosti - Cílem lekce je zažít si informace o absorbentech a o jejich funkcích, například v zemědělství při zadržování vody v půdě.

Děti z vítězného týmu ze Základní školy Pivovarská v Jablonci nad Nisou.Zdroj: veselaveda.cz

Podstatou soutěže bylo zvládnout zvolený pokus, nafotit výsledek pokusu, informovat o pokusu své okolí a získat pro fotografii výsledku co nejvíce hlasů.

Pokračovat v bádání budou malí zvědavci na kroužcích na základních do konce školního roku a následně i o prázdninách na přírodovědných badatelských táborech. Veselá věda jich pro děti v mnoha městech v regionech letos připravila přes 350. Kromě pohybu a her se badatelé se mohou těšit na zábavně pojaté kulinářské experimenty a zábavné zkoumání potravin. Čeká je také objevování tajů vzduchu a létání i zkoumání blízké přírody. Prostě věda hrou.

Rozhovor s dětmi z kroužku ze ZŠ Pivovarská:

Děti z kroužku: Ida, Nikča, Thea, Amálka, Štěpán, Vítek ,Jáchym, VojtaP., Vojta J., Kuba, Adélka, Terezka, Lili, Honza, Tonda, Áňa, Vašík, Kája

Bavila tě soutěž s Veselou vědou?

děti všeobecně: Ano, jooooo, bylo to super

Co se ti na ní líbilo?

Terezka: Že jsme si zasoutěžili. Že jsme v soutěži i s ostatníma školama, kde je Veselá věda. Taky fotografování a doufání, že vyhrajeme a hlavně, že jsem si mohli vymyslet cokoliv na fotku

Kuba J.: Hlasy i ze Švýcarska

Vojta J.: Že jsme mohli mít fotku s panem ředitelem

Áňa: Že jsme mohli vyfotit, co jsme chtěli.

Tonda: Focení.

A co se ti podařilo během soutěže s Veselou vědou?

Áńa: Vymyslela jsem badatelský účes s pipetama.

Tonda: Udělalo mi radost, že se mi povedl dobrej vědeckej ksicht.

Tonda: Táta to poslal dědovi a všichni dali hlas

Honza: Že jsem to všem řekl, rodičům, …

Nikča: Pověděli jsme o tom paní učitelce a hlas nám dal i pan ředitel

Kuba: Kamarádi mi hlas nemohli dát, protože sami soutěžili na jiné škole

Který pokus se ti líbil nejvíc z celého kroužku?

Áňa: Arktida a Antarktida a jak jsme si hráli na lední medvědy a tuleně a měřili teplotu, taky duhu bych si chtěla zopakovat.

Terezka: Konstrukce věží z bonbónů.

Kuba: Technologové v továrně a slizy -jak voní, lepí a dávat jim hvězdičky.

Nikča: Katalyzátor a pokus s droždím.

Tonda: Závod lodí a povrchový napětí, duha

Co z vědeckých pokusů by sis ještě chtěl/a vyzkoušet?

Tonda: Vím, že to není pro děti, no, ale chtěl bych si zkusit třeba zkřížit nějaká zvířata spolu. Třeba netopýr a jelen, nebo jelen a kos.

veselaveda.cz / Jaroslav Faltýn

