Obrovského úspěchu dosáhly české závodnice v kategorii do 19 let. Do první pětky se dostaly hned čtyři z nich. Za vítěznou Izraelkou Tamarou Steinberg skončila stříbrná Barbora Švíková a bronzová Nela Sadílková z klubu Delfín Jablonec nad Nisou, čtvrtá Kateřina Altmannová a pátá Kristýna Piňosová. Tento úspěch navíc podtrhla 8. místem v kategorii do 17let Alexandra Lojínová.

„Strašně si stříbrné medaile vážím, vloni mi to nevyšlo ani jednou, tak jsem moc ráda, že to dneska cinklo,“ smála se Barbora Švíková, pro kterou by závod posledním juniorským světový šampionátem v kariéře. Příští rok už bude závodit společně se svou sestrou Kateřinou v seniorské kategorii.

Nela Sadílková je o dva roky mladší, takže má ještě dvě juniorské sezony před sebou. „Na začátku závodu jsem měla smůlu. Přišel jeden předčasný start a ještě jsem prohrála protest, takže to nevypadalo vůbec dobře, ale nevzdala jsem to, pořádně jsem do toho šlápla a vyplatilo se to. A jsem hrozně ráda. Ani místní komentátor nevěřil, že z 10. místa po základní části se dá vybojovat medaile,“ říkala loňská mistryně světa ve třídě Techno 293, letos bronzová.

Trochu zklamaná byla Kristýna Piňosová, před finálovými jízdami byla na 3. místě. Bohužel v semifinále, které vedla, udělala chybu v manévru, a to iQFoil umí vytrestat. Následoval pád a jasný postup mezi první trojku se rozplynul. Přesto naše závodnice překonaly všechny, dosavadní výsledky nejen v českém olympijském windsurfingu, ale i v celém jachtingu.

Výsledky:

U19 dívky

2. Barbora Švíková – YC CERE Praha

3. Nela Sadílková – Delfín Jablonec

4. Kateřina Altmannová – Lokomotiva Plzeň

5. Kristýna Piňosová – Rapid Brno

20. Kristýna Chalupníková – Rapid Brno

U19 kluci

24. David Drda – Delfín Jablonec

61. Šimon Skřepek – Rapid Brno

70. Honza Kuchař – YC CERE Praha

72. Jiří Plch – Yacht Club DIM Bezdrev

U17 dívky

8. Alex Lojínová – Delfín Jablonec

20. Markéta Štěpánková – Delfín Jablonec

U17 kluci

20. Tibor Nevelöš – SK Štětí

89. Vojta Kaczur – Rapid Brno

Eva Skořepová, Český svaz jachtingu