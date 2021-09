Gró večera plného módy bude tvořit autorská přehlídka přední české módní návrhářky Jiřiny Tauchmanové, jejíž šaty již rozbušily mnohá ženská srdce, a to jak na přehlídkách Křehká krása či Made in Jablonec. Pánskou módu bude reprezentovat společnost Eldin Fashion.

„V loňském roce se konal první ročník tohoto projektu, tehdy s názvem Móda - Next Generation, který měl obrovský úspěch. Pro letošek jsme program ještě více propracovali a troufám si říci, že se mají diváci na co těšit," prozradil za pořadatele ředitel Městského divadla Jablonec Pavel Žur. A tak jsme pro vás zjistili podrobnosti o této velkolepé akci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.