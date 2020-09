Promítání filmu bude předcházet unikátní záznam koncertu The Tap Tap, který vzniká v těchto dnech. Film Radovana Síbrta o tom, že s nadhledem a pozitivní energií je možné čelit i nejsložitějším překážkám a žít u toho život rockových hvězd, bude mít premiéru 24. září. Do kin jej uvede společnost Aerofilms. Vstupenky na speciální předpremiéru lze zakoupit na webu nebo na pokladně kina.

Co byste dělali, kdyby vám osud nadělil kromě radosti ze života také celoživotní zdravotní handicap? Hrdinové filmu Postiženi muzikou, členové kapely z Jedličkova ústavu The Tap Tap složené ze studentů s postižením, v tom mají jasno. Jedou naplno a užívají si každou minutu. V celovečerním dokumentu Postiženi muzikou její členové zpívají, hrají, milují, cestují a baví se.

Temperamentní a vtipný mluvčí kapely Láďa kromě zpívání v kapele randí s přítelkyní a koketuje s politikou, citlivá a starostlivá zpěvačka Jana nezkazí žádnou zábavu, Jiří si ve filmu odbyde svou svatbu a klávesista Petr přes své nemalé zdravotní problémy usilovně pracuje na svém zdokonalení. Všechny spojuje vášeň pro vystupování v orchestru, který před více než dvaceti lety založil kapelník Šimon Ornest. A také pořádná dávka černého humoru, který jim pomáhá vyhnout se litování.

„Ten film se fakt moc povedl a jsem moc rád, že nebaví jenom mě, ale i spoustu lidí, kteří nás předtím vůbec neznali. Myslím, že se v něm režisérovi Radovanu Síbrtovi podařilo ukázat skoro všechno, co za našimi koncerty stojí. Tvrdou práci, plánování, černý humor, pochyby i umělecká a lidská vítězství,“ říká Šimon Ornest známý jako přísný a důsledný kapelník The The Tap. Ten založil kapelu přímo v Jedličkově ústavu jako hudební kroužek.

Během více než dvaceti let existence si kapela vydobyla své pevné místo na české hudební scéně a mnohokrát úspěšně koncertovala v zahraničí. Skupina je známá svými melodickými rytmickými skladbami s vtipnými a trefnými texty, pravidelnou spoluprací se známými osobnostmi českého rocku a popu a také silnou fanouškovskou základnou. Členové The Tap Tap v Síbrtově filmu dokazují, že s nadhledem a pozitivní energií je možné čelit i nejsložitějším překážkám a žít u toho život rockových hvězd. Dokument získal v loňském roce Cenu diváků na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava, byl uveden na řadě zahraničních festivalů, například Hot Docs Festivalu v Kanadě nebo na Mezinárodním filmovém festivalu v Šanghaji.

Film Postiženi muzikou vznikl v produkci společnosti Pink v koprodukci s HBO Europe s podporou Státního fondu kinematografie a dok.incubator, Institutem dokumentárního filmu a Docs Barcelona Industry.

Martina Chvojka Reková