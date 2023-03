Slavnostní předání finančního daru výherci soutěže o nejlepšího Okrskáře roku 2022 proběhlo v Jablonci v úterý 7. března. Dárkový poukaz v hodnotě 10 000 korun od jabloneckého primátora Miloše Veleho převzal Martin Rybář, který toto ocenění získal již podruhé. Další oceněnou byla Karolína Hornická, ta získala dárkový poukaz v hodnotě 5000 korun. Ocenění v podobě věcného daru obdržel Karel Strouhal.

V úterý 7. března proběhlo slavnostní předání finančního daru výherci soutěže o nejlepšího Okrskáře roku 2022. | Foto: MsM Jablonec nad Nisou

Martin Rybář působí v řadách policistů od roku 2015, kdy po ukončení základní odborné přípravy nastoupil na Obvodní oddělení v Jablonci nad Nisou a tam slouží do teď. Okrskáře dělá nad rámec svojí činnosti, to znamená mít přidělenou část města, kde se provádí hlídková a obchůzková služba. Pochůzkář dohlíží na veřejný pořádek, kontroluje kriminalitu, řeší dlouhodobé problémy a snaží se působit i preventivně.

Okrskářem roku se stal policista Martin Rybář z Jablonce nad Nisou

Okrskáři si vzájemně vyměňují svoje poznatky, a to především přímo v terénu. Martin Rybář má přidělený okrsek Žižkův Vrch. Tato západní strana Jablonce nad Nisou je obklopena lesoparkem, najdete zde areál Srnčí důl a také jedno z největších volně přístupných parkovišť, které je součástí Vendo parku s různými obchody.

Nejlepší okrskář je policistou více jak sedm let. V Jablonci hlídá Žižkův Vrch

„Z ocenění mám velkou radost, je to ale i zásluha práce mých kolegů z oddělení, neboť vzájemně spolupracujeme,“ říká Martin Rybář. A co ho motivuje k práci u policie? „Není to stereotyp, setkáváme se s různými skupinami lidí a neřešíme jen malichernosti,“ doplňuje Rybář. Zároveň přiznává, že je to hřejivý pocit, když se podaří nějaký případ objasnit a lidé tak vědí, že Policie České republiky je zde pro ně.

