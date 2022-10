Devítileté školačky se připravovaly na celostátní pěveckou soutěž Hvězdy nad Ještědem a do finále se z mnoha přihlášených vyzpívala Renátka Štrynclová a Zuzanka Krausová, které si zazpívají s pražskou kapelou Sto zvířat v jabloneckém divadle koncem listopadu. Úspěch je, že se obě zpěvačky dostaly do finále tak prestižní soutěže. Účinkující bude hodnotit odborná porota i diváci v hledišti.

V současné době se sbor připravuje na pravidelných zkouškách na podzimní a vánoční vystoupení. Nabídky na festivaly sbor dostává od pořadatelů nebo od uměleckých agentur téměř z celé Evropy. Německá společnost Music & friends, se kterou Skřivánek spolupracuje řadu let, pozvala děti na Mezinárodní hudební festival Cantate Dresden do největšího saského kostela sv. Kříže do Drážďan. Děti budou reprezentovat své město a Českou republiku s repertoárem lidových a umělých písní.

Společnost The Prague Concert Co., která v hlavním městě pořádá Musica Orbis Prague Festival, ani letos nezapomněla na jablonecké zpěváčky a pozvala je na svůj festival. Děti se představí na Pražském hradě v chrámu sv. Víta s písněmi odpovídajícími duchovní atmosféře, které zazní nejen v češtině, ale i angličtině, němčině a francouzštině. Nebudou chybět ani světýlka, která budou mít děti a s nimiž rozzáří velkou katedrálu. Na závěr festivalu bude plavba lodí po Vltavě.

FOTO: Policisté z Jablonecka převzali na radnici medaile za věrnost

Začátek adventu bude patřit Praze, kde se sbor představí v kostele sv. Mikuláše a na vánočních trzích na Staroměstském náměstí. Nebudou chybět vystoupení ve Vídni, v Liberci a Jablonci nad Nisou. Závěrečné adventní vystoupení bude patřit bývalým sportovním olympionikům.

Poděkování patří Městu Jablonec nad Nisou za dlouholetou podporu, paní Janě Matěchové za hezkou spolupráci, organizátorům, kteří zpěváčky zvou na akce, paní Marii Buchmann z Německa, Lucii Freiberg z Prahy, Doris Hais z magistrátu města Vídně, bývalému olympioniku Pavlu Bencovi a rovněž rodičům dětí za podporu. Všem zpěváčkům přeji hodně úspěchů!

Věra Pokorná, sbormistryně