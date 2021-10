Minulý víkend se uskutečnilo na Rozkoši náhradní MMČR FUN za neodjetý závod z Nechranic. Pořadatelství se ujala ČWA za přispění TJ Slavia-jachting Česká Skalice.

Předpověď slibovala kvalitní vítr ze severovýchodu což se také nakonec potvrdilo, a bylo tak možné v sobotu uskutečnit 8 rozjížděk ve větru 8–13 m/s za absolutně slunného počasí. I v neděli se podařila ještě 1 rozjížďka za větru 5–7 m/s. Díky tak pozdnímu termínu se závodu účastnili prakticky všichni junioři a většina našich reprezentantů. Na startu se sešlo 27 závodníků, což je pro tak mladou třídu jako je foil velmi dobrá vizitka.

Zde patří velký dík Českému svazu jachtingu, který rozvoj této třídy podpořil finančně, a také Patriku Hrdinovi, který dokázal zajistit pro všechny velmi kvalitní materiál převážně pro třídu iQFoil, která se stala od loňska olympijskou pro Paříž 2024.

Již od první rozjížďky bylo jasné že mládí se jasně dere vpřed a junioři i v takto silném větru diktovali tempo. Česká jednička posledních let Jakub Zíma jen těžce odrážel útoky mládí, a nakonec celkové druhé místo bylo absolutní maximum, kterého mohl dosáhnout. Naprosto suverénní výkon předvedl David Drda z klubu Delfín Jablonec, který ve svých 16 letech ukazuje skvělou formu a je jasné že jeho kariéra směřuje na světovou scénu, kde bude moci v dalších letech předvést svůj potenciál.

O titul mezi ženami velmi srdnatě bojovaly Kateřina Altmannová a Jana Slívová. Vyrovnanější výkon nakonec předvedla Kateřina Altmannová a jen potvrdila sílu mládí v této disciplíně.

„Letos je to asi po třech desetiletích rok, kdy z MČR nevezu medaili. Ale 10. místo je víc než OK. A konečně jsem se dočkal, že na foilech máme celý zástup excelentních mladých jezdců. Gratuluji Davidu Drdovi za všechny vyhrané rozjížďky, v 16 letech je to skvělý výkon. Druhá gratulace patří Katce Altmannové, dlouho držela 2. místo, Jakub Zíma ji předstihl až v závěru závodu. Jana Slívová udělala letos neuvěřitelný progres a nejmladší 13letí závodníci Alexandra Lojínová, Šimon Skřepek a Štěpán Loužek zvládli velice těžké podmínky také výborně. Trenér Milan Hájek musí mít radost. Stejnou radost má i majitel firmy Starboard, která všem dodává vybavení, Svein Rasmussen. Posílá všem gratulace,“ chválil bývalý olympionik Patrik Hrdina.

Vyhlášení výsledků proběhne na závěrečném zakončení sezony v Brně 4. prosince, kde budou uděleny tituly Mistrů České republiky.

Za ČWA Jan Skřepek