Podmínky závodu opravdu přály, odjelo se šest rozjížděk každý den. Pouze poslední den se odjela už jen jedna rozjížďka, protože foukalo jugo, které ve Viganji není úplně ideální.

Naši reprezentanti Karel Lavický a Kateřina Švíková dokázali své kvality a podle očekávání v závodě zvítězili. Přesto je to pro oba první titul v nové olympijské třídě iQFoil. „iQFoil mě moc baví, absolvoval jsem letos další mezinárodní závody, kde se mi celkem dařilo. I zde jsem s výsledkem spokojen, porazil mě pouze Chorvat Luka Mratovič, který je tady doma, zná to tady velmi dobře a je to výborný závodník a olympionik,“ hodnotil Karel Lavický z YC DIM Bezdrev.

Stříbro vybojoval další reprezentant junior David Drda, celkově pátý, a třetí skončil Adam Sadílek, celkově osmý). Oba závodí za Delfín Jablonec.

Juniorskou třídu Techno 293 opanoval Štěpán Loužek (JK Plzeň) před Klárou Chalupníkovou (TJ Rapid Brno) a Františkem Burdou (JK Česká Lípa). Od 21. do 24. července pokračuje windsurfařský týden ve Viganji Mistrovstvím ČR ve slalomu.

Eva Skořepová, Český svaz jachtingu