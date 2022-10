Výroba broušených skleněných knoflíků si i do dnešních dnů zachovala neopakovatelnou atmosféru tradičního řemesla. Počátek jejich výroby v oblasti Jizerských hor se datuje již od druhé poloviny 18. století. Zpočátku šlo jen o jednoduchou skleněnou část, zasazenou do kovové podložky s očkem. Během druhé poloviny 19. století přišly nové výrobní postupy, díky nimž se kovová očka zapouštěla přímo do skla.

„Škoda, že dnes už nejsou skleněné knoflíky používány v takové míře, v jaké je používali krejčí v minulém století. Ty od firmy AG Plus jsou totiž skutečným šperkem pro šaty každé dámy,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Největší rozmach výroby skleněných knoflíků přišel v první třetině 20. století. Skleněné knoflíky jako oděvní doplněk patřily k jedněm z nejpopulárnějších vývozních artiklů jabloneckého regionu. Většina produkce byla určena pro evropské trhy a zámoří.

Až to situace umožní, lze doporučit prohlídku firmy. Návštěvníci na vlastní oči uvidí proces výroby knoflíků od natavení tyčového skla v peci přes mačkání do kleští, stříhání a broušení. Poslední dvě operace si lze i vyzkoušet. Mimo jiné si návštěvníci prohlédnou též nepřebernou škálu forem, tvarů a dekorů knoflíků.

Jan Mikulička, Liberecký kraj