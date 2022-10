To nejlepší pro malé i velké posluchače z tvorby bratří Čapků určené dětem nyní vychází jako velký komplet audioknih s neuvěřitelnou stopáží 654 minut! To teď bude po Česku veselo, to se to bude jezdit za dědečkem i babičkou a po památkách. Dětské knížky Karla a Josefa Čapkových totiž už patří do zlatého fondu české literatury. Jejich literární texty jsou nadčasové, mají trvalou uměleckou hodnotu a líbí se již několikáté generaci čtenářů.