Jak je v kapele zvykem, o pěvecké party se rovnoměrně dělili kapeloví zpěváci Michal Ambrož, Petr Váša, bubeník David Koller i kytarista Michal Pelant. Desku kapela křtí na dubnovém i květnovém turné. Ve hvězdné sestavě posluchači krom frontmanů uvidí i baskytaristu Marka Minárika (ex Lucie a Pusa), kytaristu Radovana Jelínka i zpěvačky Páju Táboříkovou a Terezu Kopáčkovou.

Nová nahrávka Jasné páky nese název Starej bejt každej neumí. Vznikala dlouho. „S Petrem Vášou jsme se shodli, že jsme ji připravovali déle než třeba Led Zeppelin své desky. Vždyť první demo snímky vznikly v Mikulově už v létě 2020,“ ví zpěvák Michal Ambrož a líčí, proč kapela nakonec volila kratší stopáž. „Nebyl čas a jak říká David Koller, kdo má dnes čas poslouchat deset i více písní,“ dodává Ambrož, který v nahrávce vidí stylový i hudební vývoj.

„Kouzlo té hudby vidím v neustálém rytmickém posouvání od kořenů k větvím až haluzím a zas zpátky, aby byla pořád pradávná i aktuální,“ říká zpěvák Petr Váša (Ošklid i Z kopce, Brno) a zmiňuje skladby No Love Song či Mladej umí bejt každej. „Při dnešním vývoji mám pocit, že je vyznění Love Songu ještě víc mrazivé, než jsme mysleli. Krom tuzemských populistických nácků se to najednou se vším všudy týká i těch ruských. Ale hlavní asi bude písnička Mladej umí bejt každej. Při pohledu na demografickou křivku je jasné, že ten titul má před sebou zajímavou budoucnost,“ soudí Váša s tím, že EP produkoval David Koller s výjimkou jedné skladby. Pod ní je podepsán kytarista Michal Pelant.

Jasná páka koncertuje sporadicky, vydání desky podpoří i jarním turné. „Když vás zajímá, jak se na pódiu baví hudebníci, jejichž kariéry se léta ubírají jinými směry, či byste chtěli být svědky mezigeneračního souznění původních i nových členů kapely, jste potenciálním návštěvníkem turné Jasné páky,“ zve na koncerty nehrající člen kapely, výtvarník Karel Haloun.

Ač Jasná páka v 80. letech působila jen tři roky a odehrála pouhých 50 koncertů, nesmazatelně se vryla do paměti těch, kteří měli to štěstí vidět některá ta vystoupení na vlastní oči. Příznačná jim byla divoká energie i zlostný vzdor, který k vyjádření nechuti k tomu, co panovalo „všude okolo“, nepotřeboval politická prohlášení.

Po nechvalně známém článku v týdeníku Tribuna, nazvaném Nová vlna se starým obsahem, v březnu 1983 kapela zanikla. V roce 2008 se při příležitosti slavnostního zahájení provozu pražského multikulturního centra Meet Factory rozhodli dva ze zakládajících členů Jasné páky, Michal Ambrož i David Koller, Páku jednorázově obnovit.

„Její radost ze společného hraní vyústila v reinkarnaci party, v níž se role frontmana místo původního divokého zpěváka Vladimíra „Dády“ Albrechta ujal Petr Váša. Od zmíněného koncertu hraje Jasná páka jen sporadicky,“ dodal Roman Helcl z agentury BrainZone,

Jablonecký koncert se koná v Eurocentru v pátek 22. dubna od 20 hodin.

Radek Strnad