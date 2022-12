„V roce 1992 vyšel jeho první brožovaný sešit Osudný turnaj. Tehdy to byl Jíra z Chlumu, rytířské jméno Oldřich dostal deset let nato, před dvaceti lety. To brněnská Moba vydala první knihu s tímto hrdinou jako Dýka s hadem. Letos má královský prokurátor i správce Bezdězu třicátiny, tedy vychází třicátý román, kde řeší zločiny z časů Přemysla II. Otakara. Dal jsem mu jméno Anděl smrti,“ představuje jubilejní historickou krimi sám Vondruška.

Čím je třicátý román Anděl smrti výjimečný líčí sám Vlastimil Vondruška: „Tentokrát zavedu čtenáře do klasických míst, na Bezděz a do jeho okolí. Rokliny s pískovcovými věžemi, hluboké pusté lesy, tajemná zákoutí přímo vybízejí, aby se tu udál příběh až mysteriózní. Proto se tu objevuje anděl smrti. Zjevení to není nové, hovořilo se o něm už při upálení sekty kacířů. A teď najednou mizí lidé, někteří i umírají násilnou smrtí. Většinou se jedná o potomky těch, co za upálením sekty stáli. Jenže kacíři tehdy zemřeli všichni, o to je vše ještě záhadnější. Snad bude pro čtenáře zajímavé i prostředí, protože aktéry příběhu jsou především bezdězští manové.“

S knihou vychází i ročenka Jablko nepadlo daleko od stromu. Proč? „Je to jen útlá brožura, v níž s Mobou hodnotíme léta spolupráce. Je tu celý přehled vydaných románů s Oldřichem z Chlumu, přehled titulů, které jsem v Mobě vydal. Má ale i příběh, podle něhož se jmenuje. Čtenáře vede do Mělníka a po vzoru Járy Cimrmana, co psal Hamleta bez Hamleta, je to Oldřich bez Oldřicha. Abych byl přesný, je to příběh bez starého Oldřicha z Chlumu, zato s Oldřichem, jeho synem. Ale tím spíš čtenáře pobaví. Neboť je to svým způsobem dárek, k dostání bude jen u nakladatele, také ho lze získat prostřednictvím mého e-shopu,“ dodává Vlastimil Vondruška, spisovatel i historik.

Radek Strnad