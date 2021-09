„Jsem moc rád, že přišlo tolik lidí. Rozhodně pomohla i naše spolupráce s Obecním úřadem v Josefově Dole a paní Reginou Žákovou. Přišla totiž řada místních. Také autobus, kterým jsme zajistili odvaz účastníků z a do Jablonce, byl plný. Myslím si, že můžeme být spokojeni," mnul si v závěru ruce Pavel Žur.

A co tedy na louce na břehu Kamenice zaznělo? Slyšeli jsme Sonátu C sur KV 330 Wolfganga Amadea Mozarta, od stejného autora Allegro moderato, Andante cantabile a Allegretto. Dále pak Symfonické etudy op. 13 Roberta Schumanna. Z děl Leoše Janáčka zazněla Sonáta 1. X 1905 “Z ulice“ Předtucha 2 a Smrt. UNa řasu pčišel i Radostný ostrov Clauda Debussyho.

„Pódium, s dovezeným koncertním křídlem Petrof, bylo sice zastřešené, ale i tak jsme se báli, že nám protagonisté budou cvakat zubama," usmíval se ředitel pořádající organizace, a to Městského divadla Jablonec, Pavel Žur. Nakonec však bylo všechno jinak. Po úchvatném a neopakovatelném zážitku, doplněném lehkým šuměním Kamenice a praskáním ohně, uvedl Ivo Kahánek se širokým úsměvem: " Já jsem tu zimu ani necítil, zdejší scenérie je dechberoucí a mohu ji srovnat maximálně se dvěma místy v Rakousku a Švýcarsku. Tenhle večer se mi vryje do paměti již napořád."

