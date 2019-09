Klavírní recitál Ivo Kahánka se vždy těší promyšlené dramaturgii a Kahánkovo mistrovství, entusiasmus a schopnost navázat kontakt s publikem, z něj dělají zážitek par excelence. Letos se z pódia linuly skladby Johanna Sebastiana Bacha, Miloslava Kabeláče,Ludwiga van Beethovena, či Fryderyka Chopina. Publikum se mohlo utleskat, divadlem zněly výkřiky bravo a dokonce „umí“, což je na koncertech klasické hudby neobvyklé. Ale k té „Kahánkovině“, tedy koncentrované radosti, která naplní blaženým pocitem mnoho smyslů, to tak nějak patří.

Není tedy divu, že zaplněné divadlo vyjádřilo v závěru svoji spokojenost spontánním standing ovation a když ještě klavírní virtuos přidal Bugatti step ve famózním podání, řičeli diváci nadšením. „Na koncerty vážné hudby často nechodím, dnes mě vytáhla kamarádka a jsem jí za to vděčná. Bylo to parádní. V první půlce jsem ještě občas zabrousila myšlenkami k běžným starostem, ale v té druhé už jsem se na hudbu plně soustředila a vím, že od dnešního dne ze mě bude pravidelný návštěvník klasických koncertů,“ uvedla paní Ilona z Jablonce. A my jsme rádi, že Ivo Kahánek potvrzuje, proč patří k nejlepším klavíristům své doby, opakovaně právě v Jablonci.

Ivo Kahánek