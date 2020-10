V Jizerských horách, konkrétně v Horním Maxově, se v sobotu 19. září konal triatlon pořádaný Martinem Vopěnkou.

Soutěžilo se, jak jinak, ve třech disciplínách – plavání, běh a cyklistika. Počasí bylo na vyčerpávající triatlon vynikající. Všichni účastníci závodu se do toho opřeli a bojovali do poslední kapky. Občerstvení bylo po celou dobu závodu k dispozici. Tento fantastický triatlon se koná už spoustu let a jeho pořadatelství se točí mezi trojicí účastníků. Tenhle rok to bylo u Vopěnků a příští rok se to bude konat u někoho jiného.