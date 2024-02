Voda z řeky Kamenice zatopila na začátku tohoto týdne malou část Palackého stezky. Hned za ozdravným pramenem císaře Karla I. se vylila na oblíbenou trasu směrem na Jesenný.

Kamenice u Návarova se vylila na Palackého stezku. | Foto: Radim Gregor

V pondělí 12. února zhruba ve 13 hodin jsem zjistil u Benova pramene, takhle mu říkají trampové a turisté, že dál už se nedá jít. Kamenice byla zásadně proti, tak jsem se musel vrátit zpět. V holínkách by se to asi projít dalo, ale mohlo by to být nebezpečné.

Radim Gregor