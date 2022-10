Klub roztančí i svými osvědčenými starými vtípky i jistotami, melodiemi od Pánaboha, hitovkou od Majora Zemana a třeba i klasikou o Prasátku, co nemá hlad. A taky, to když skloubí jinak nespojitelné, svým úderným hitem Marx Engels Beatles. Ale zpět na nové album, které se objevilo v prodejnách ještě dřív, než Vltava dorazí do Jablonce. CD onoho německého názvu, jakoby shánělo inspiraci „u nás v Sudetech“, tedy na stráních okolo řeky Labe ještě doutnajících po odhozené sirce jakéhosi přespolního turisty.

Inu jak slíbil mistr Nebřenský, a on to přece musí vědět, na nové nahrávce posluchači uslyší velmi osobní písně inspirované mimo jiné vzpomínkami na dětství, otcovstvím, láskami nebo starými zkušenostmi z více minulých životů. „Bez obav, nebude to nic nezralého; některá témata jsem v sobě nechal převalovat desetiletí,“ popisuje nám zpěvák a kytarista Robert Nebřenský ve slušivém kloboučku. Nevěříte? Poslechněte si tedy už třeba z YouTube první singl Do vody dál!

Zdroj: Youtube

Na novém albu Spass muss immer sein začali hudebníci pracovat už dlouho před covidovým zákazem veřejného vystupování. Ovšem nejvíce práce vykonali až během něj. „To naše více než dvouleté setkávání nad novými písničkami patřilo k tomu nejlepšímu, co se nám v té plonkové době podařilo zažít,“ říká Nebřenský, výrazný melodik i představitel více záporných rolí nejen na na České televizi. Až si člověk říká, že je vlastně dost fajn, že Robertovy špatné zkušenosti z rolí v něm nezabily optimismus a radost z muziky. Posluchači tak na albu uslyší kapelu ve své nejlepší sestavě, známé už z předchozí desky Čaroděj. Kromě lídra Nebřenského tedy i hravou jistotu Františka Svačinu (klávesové nástroje), Tomáše Uhlíka (basová kytara), Ondřeje Pomajsla (bicí nástroje) a také Ondřeje Klímka (saxofony, flétna). Ani bez nich to tu nejde, respektive by to nebylo ono

Fragmenty prvního singlu Do vody dál!, který doprovází lyric video, vznikly podle Nebřenského již v roce 1998. „Už tehdy jsem si poznamenal slova první sloky Schovej si svůj život klidně na památku, voni tak vzácnej tvor, smějou se mi honem rychle do foťáku, než ke dnu klesne vor,“ vzpomíná zpěvák, který prozrazuje, že píseň pojednává o smrti, přestože to posluchači ani tak úplně vnímat nemusejí.

FOTO: Sdružení Český ráj láká turisty k návštěvě regionu

„Skladba přibližuje setkání s trochu podezřele světským převozníkem na Řece zapomnění. Tu si vám řekne o cigáro, tu nabízí, že pasažéra ještě za peníze vyfotí. Je to skoro filmová představa o umírání, které může být málem až úsměvné. Ovšem jen do té doby, než cestující zjistí, že sedí u vesel s dalšími „otroky na věčnost" v nekončící řadě,“ vysvětluje Nebřenský, jenž v refrénu zpívá, že „tam kam jedem, dojedem“.

Přes přítomnost vážnějších témat nebude nová Vltava nikterak smutným albem. „To máte tak. Pokud hodláme opět věnovat tolik životní energie na stvoření nové desky, tak si jen musíme přát, aby to byla ta úplně nejkrásnější na světě. Jinak to nemá cenu! Zábavná, pozitivní a pro zájemce také hluboká. Vltava, jako idealistický projekt k záchraně světa, si ani jiný přístup dovolit nemůže. Ostatně, ona Vltava celým svým koncertním působením i vlivem skladeb z dosavadních šesti řadových alb zatím oddálila zánik naší civilizace minimálně o několik let.“ uzavírá frontman.

Radek Strnad