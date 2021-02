To se nám povedlo v prosinci s mikulášskou. Původně to vypadalo, že ji budeme muset také zrušit, ale nakonec jsme našli řešení. Díky tomu, že je u našeho centra zahrada s altánem, kterou využívají senioři, mohli jsme setkání se svatým Mikulášem a jeho pomocníky uskutečnit na čerstvém vzduchu.

Altánek dostal vánoční kabát v podobě chvojí a barevných světýlek a po půl čtvrté mohly chodit první rodiny, které byly objednány na určitý čas tak, aby se nepotkaly. Ve vestibulu centra si nejprve vyzvedly „vstupenku“ a rodiče nenápadně předali balíčky naší rychlé spojce, která je zadním vchodem donesla do altánu.

Rodiče s dětmi se mezitím vydali do zahrady přední brankou. Tam je za doprovodu koled přivítal vlídný pan Mikuláš s čertíkem a andílkem. Děti se nemusely bát ani stydět, že se o jejich hříších dozví někdo cizí a bylo pro ně příjemné i to, že nemusely dlouho čekat, až na ně přijde řada.

Během odpoledne se u altánu vystřídalo 26 rodin a na facebookové stránce centra máme moc pěkné ohlasy:

„Krásně jste to vymyslely a zorganizovaly, holky, moc děkujeme.“ K.J.

„Taky chceme moc poděkovat, moc se nám to líbilo. Mikuláš se svatou trpělivostí, andílek kouzelný a čertík uvařil výborný pekelný nápoj, vážně děkujeme“. K.K.

„Holky majákovský, tohle byl zatím ten nejlepší Mikuláš, na kterém jsme byli. Fakt to bylo moc hezký. Děkujeme!!“ I.P.

„Bylo to moooc milý a hezký a parádní. Atmoška a energie Mikuláše byly kouzelný. Děkujeme.“

Sbírka MAJÁK PRO MARUŠKU VOTRUBOVOU pokračuje



Pokladnička je nyní umístěna v prodejně HG Market (dříve Maja), Krkonošská 363, Tanvald, nebo můžete přispět na transparentní účet 286015899/0300. Za jakýkoliv příspěvek srdečně děkujeme. Pro potvrzení o daru při větším obnosu nás kontaktujte na info@centrumajak.cz.

I nám se tento způsob zalíbil a zvažujeme, že jej zachováme i pro další ročníky.



Konec roku 2020 a začátek roku 2021 se vyznačují tím, že nikdo nevíme, co bude. Proto se nám velice obtížně něco plánuje. Ale můžeme vám slíbit, že jakmile to bude možné, uskuteční se oblíbené outdoorové aktivity s Libuškou, jako je například stavění sněhuláka, výprava ke krmelci, vycházky do přírody apod.

Na dopolední programy si rodiny herničku rezervují telefonicky a pouštíme tam jen povolený počet osob podle aktuálních omezení. Všichni se těšíme, až se situace navrátí k normálu a děti si spolu zase budou moci hrát a maminky spolu sdílet své starosti a radosti. Pro aktuální informace sledujte PES, naší facebookovou stránku, web a e-mail.

Z. Koldovská, RC Maják Tanvald