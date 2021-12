23. prosince od 13 do 17 hodin

Malá Skála, betlém u Boučkova statku

23. prosince od 10 do 12 hodin

Železný Brod, náměstí 3. května

23. prosince od 17 do 19 hodin

Tanvald, kostel na Horním Tanvaldě

24. prosince od 10 do 14 hodin

Bedřichov, kostel sv. Antonína Paduánského

Pátek 24. prosince od 16 od 17:30 hodin

Betlémské světlo se k nám poprvé dostalo až po pádu čtyřicetileté komunistické vlády, a to do Českých Budějovic a do Prahy. Pod sochu sv. Václava dorazilo díky exilovým skautům z Rakouska, kteří tak v prosinci 1989 spolu s těmi českými oslavili fakt, že se konečně dočkali svobody.

Světýlko si v místě narození Ježíše Krista, Betlémě, přebírá každý rok kluk nebo dívka, kerým se říká „Dítě světla“. Cestu z Betléma do Rakouska, kde tato novodobá tradice vznikla, absolvuje vánoční plamínek letecky ve speciálním bezpečnostním obalu, zde se pak během slavnostní ekumenické bohoslužby předává skautům z jednotlivých evropských zemí.

