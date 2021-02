Jak píseň vznikla?

Píseň vznikla v první vlně pandemie a původně se měla jmenovat "Rouška strachu". Publikována byla ve chvíli, kdy byla uvolněna opatření a lidé si mohli sundat roušku. Čekal jsem euforii a nadšení, ale nic se nestalo. Píseň se začala masově šířit, až ve druhé vlně, kdy jsme si zase museli roušky všichni povinně nasadit. Lidé si ji začali nahrávat na profily a během několika dnů měla miliony zhlédnutí na sociálních sítích, což vyprodukovalo sledovanost na YouTube a rozšířila se rychleji než samotný vir.

Kde se natáčelo a kdo režíroval klip?

Videoklip jsme natáčeli v Městském divadle v Jablonci nad Nisou, kde nám umožnil natáčet ředitel divadla Pavel Žur, se kterým dlouhodobě spolupracuji, třeba na prosincovém koncertě Láska, víra, naděje. Režie se ujal David Beránek, režisér hudebních hvězd, se kterým jsem spolupracoval už s kapelou VIP. David je zkušený režisér, který má několik nominací na cenu česká Grammy a Anděl a je také držitelem Českého slavíka za klip pro skupinu Kabát. Rád s ním spolupracuji, protože při natáčení potřebuji kolem sebe lidi, se kterými se cítím uvolněně a přirozeně.

Kdo se na natáčení podílel?

V klipu zpívám ženě v roušce, která je zároveň kytaristkou a nakonec roušku sundá a dá mi pusu. Tuto roli ztvárnila má přítelkyně Lenny, která rovněž učinkuje v anglické verzi písně Take off your mask, and give me a kiss.

Co na úspěch písničky navázalo?

Tak především začalo můj videokanál a mé písničky na YouTube sledovat pravidelně obrovské množství lidí zhruba 150 000 posluchačů týdně a díky tomuto zájmu jsem mohl začít pracovat s publikem, kterému se písnička Sundej si roušku a pusu mi dej líbí. Kromě písničky mám i trička, mikiny, kšiltovky, vaky a další produkty, které si mohou lidé pořídit na mých oficiálních webových stránkách www.jirikobersky.cz a podpořit tak moji tvorbu. Rád bych řekl, že nákup není povinný, aby mi někdo nepsal, že vydělávám na pandemii (smích). Vydělávám na své tvorbě, podobně jako pekař vydělává na houskách nebo výrobce aut na autech. Lidé poslouchají hudbu, často zdarma, ale někdy nám nedochází, že je za tím také práce a duševní vlastnictví a že nám ta hudba dělá dobrou náladu nebo možnost nasát emoce. Umíte si představit svět bez hudby? Já ne. Dříve se prodávaly desky, v digitální době, kdy lidé poslouchají hudbu zdarma, je způsob jak podpořit umělce třeba ten, že si koupíte jeho tričko, mikinu nebo jiný "merch" jak se tomu dnes říká.

Setkáváš se s názorem, že navádíš lidi, aby nedodržovali vládní opatření a že by se taková píseň ani neměla zpívat?

Ano a díky tomu poznám, že si ten člověk vůbec neposlechl písničku nebo nevnímal slova, protože nezpívám o fyzické roušce, ale o roušce strachu, kterou nám nasazuje pandemie v kombinaci s vládními opatřeními, kdy často nevíme co nás čeká a jak dlouho to bude trvat. Věřím, že bude alespoň zachována svoboda slova a lidé a umělci budou mít právo o věcech stále mluvit a zpívat. Je to jako s láskou. Představte si, že nemáte partnera a nemůžete prožívat lásku a teď by vám ještě zakázali zpívat písničky o lásce. Názor že tato píseň by měla být zakázána mi připomíná situaci, kdy nemůžete prožívat lásku a proto o ní ani nemůžete zpívat. Přece je mnoho písniček o lásce, které mohou lidé zpívat i když lásku neprožívají. Myslím, že i to je důvod, proč je píseň tak populární. Když už roušku musíme ze zdravotních důvodů mít, chceme si aspoň zazpívat o tom, že ji můžeme sundat.

V divadle jsi natočil i další svoji aktuální písničku. Můžeš ji představit?

Ano. Je to písnička Pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí. V souvislosti s opatřeními v rámci pandemie, která často nedávají smysl a omezují naši svobodu zcela nesmyslně a na druhé straně, lidé, kteří by měli mít speciální ochranu - například respirátory FFP3 místo obyčejných roušek a nemají je, mi přišla na mysl píseň o tom, kolik naši předkové a významné osobnosti našeho národa udělali pro naši svobodu a jak o ni můžeme rychle přijít. Chápu, že nemoc a politický systém jsou dvě odlišné situace, ale až doposud jsme si o svém zdraví mohli rozhodovat sami. A teď se dostáváme do situace, kdy jsou lidé pouhým číslem, nezavisle na svém zdravotním stavu nebo na tom, že už mají lidé covid za sebou, všichni mají stejná opatření. V písni zpívám "Kdo zvonil klíčema na Václaváku, kdo život dal za právo svobodně žít, kdo souzen byl za to že říkal pravdu…" poslechněte si ji a odpovězte sami sobě, na některé otázky, které ve vás vyvolá.

