Rybářský kroužek dětí ČRS MO Košťálov má za sebou velmi aktivní období, které začalo hned od začátku loňského roku. Naše činnost byla pestře rozmanitá a plná rybářských událostí.

Začátkem roku jsme se intenzivně věnovali tréninkům rybolovné techniky v hale MZŠ Libštát. Cílem bylo zdokonalit dovednosti našich mladých rybářů před příchodem hlavní sezóny. Úspěšně jsme soutěžili v obou závodech Zimní zátěžové ligy Východočeského územního svazu, což bylo skvělé pro naše děti, aby si otestovaly své schopnosti a získaly zkušenosti a chuť do trénování. Na Halovém mistrovství ČR v Budišově nad Budišovkou v březnu jsme byli dobře zastoupeni našimi čtyřmi členy Stanislavem, Miroslavem, Markétou a Ondřejem, kteří reprezentovali naši MO ČRS Košťálov.

Po zimní přípravě jsme se zapojili do prvního kola ligy mládeže v Kdyni, kde jsme se střetli s dalšími družstvy z celé ČR. Ligové družstvo tvoří vžd čtyři závodníci a v našem případě jsme vybrali to nejlepší (Markétu, Ondřeje, Stanislava a Miroslava). V květnu jsme uspořádali závody v lovu ryb na rybníce v Kundraticích, na kterých se zúčastnilo celkem 18 soutěžících. Všichni byli oceněni cenami, které jsme získali díky velkorysosti našich sponzorů Miroslav Poupy a Jana Duška, kteří věnovali věcné ceny.

Další důležitou událostí byla naše účast na Zlaté udici, kde jsme obsadili celkové 7. místo. Zde celý víkend, počínaje pátkem a konče nedělí, děti soutěží v komplexních znalostech a dovednostech rybáře. V pátek mají test rybářských znalostí, poznávání ryb, rostlina živočichů. V sobotu loví ryby na plavanou dvakrát dvě a půl hodiny soustředěně nahazují, krmí, mění podmínky a snaží se ulovit co největší množství ryb. V neděli bojují v rybolovné technice v pětiboji. Soutěž je náročná, ale stojí za to se jí věnovat.

Vzhledem k tomu, že ve VČÚS se věnuje rybolovné technice jen malá část organizací a my to děláme fakt dobře, mohli se naši svěřenci zúčastnit Mistrovství ČR v rybolovné technice, kde jsme byli reprezentováni Markétou Šimůnkovou a Ondřejem Hejskem. Nereprezentujeme ovšem jen v rybolovné technice, ale i v plavané. Obě tyto disciplíny jsou součástí soutěže Zlatá udice, kde vzniká zapálení pro tyto disciplíny rybářského sportu, proto je tato soutěž námi tolik propagovaná a snažíme se do ní zapojovat co nejvíce dětí. Dokonce některé i zapůjčujeme do jiných družtev VČÚS.

Závody v plavané jsou už na „dospělé úrovni“, děti a mládež své soutěže nemají a musí vzít za vděk snahu „plavačkářů“ kteří jim vytvoří podmínky při svých dvoudenních závodech a ocení je zvlášť. Krajský přebor v plavané na řece Orlici v Hradci Králové byl další akcí, na které jsme se aktivně zúčastnili. V Labském poháru v plavané jsme byli zastoupeni Anežkou a Ondřejem.

V srpnu jsme uspořádali náborové závody na rybníku Obora v Lomnici nad Popelkou, na které přišlo mnoho nadějných nových rybářů. Toto místo je pro dětské motivační závody jako stvořené. Malebnost a kouzlo tohoto místa protkané paprsky slunce je tím nejlepším lákadlem k této činnosti. Závody o prázdninách jsou dobré, protože vod je teplá a ryby mají vždy dobrou náladu ochutnat naše červy a úlovky jsou hezké, a hlavně děti nečekají tři hodiny na záběr. Poděkování patří vedení města Lomnice nad Popelkou za podporu.

Následně jsme si užili třídenní "Putování za rybami" na rybníku Vítězná a Štikovském rybníku, kde jsme si pronajali soukromý rybník a zažili zážitkový rybolov. Co vám mám vyprávět, kapr velký jako naše děti a jeseter velikosti 130 cm zanechá zážitek v každém z nás. Díky panu Dušánkovi jsme měli zajištěné i zázemí, bylo do opravdu prázdninové dobrodružství.

V září tradičně předvádíme svoji schopnost ulovit rybu na plavanou na pstruhové vodě v Lisečinách. Letos na to, že se zde chytá bez živé nástrahy, to šlo moc dobře. Tonda Hloušek exceloval s kapry, Standa Šimůnek, Miroslav Hejsek i Anežka Hejsková se nenechali zahanbit.

Druhé kolo ligy mládeže jsme absolvovali ve Frýdlantu s celkovým 8. místem se umístilo družstvo MO ČRS Košťálov za rok 2023 v Lize mládeže ČR. Plavanou jsme zakončili léto účastí na Krajském přeboru v plavané na rybníku Hůrka v Levínské Olešnici, kde nás reprezentovali Anežka a Ondřej. Nyní si přihřeji polívčičku i já. Zde jsem získala ocenění jako jediná žena VČÚS za krajský přebor v plavané. Což je důkaz o tom, jak naše práce vypadá.

Jako vedoucí se účastníme školení vedoucích. Letos to byly třetí víkend v září Suté Břehy (celovíkendové školení od pátku do neděle), kde jsme získali informace z vedení Českého rybářského svazu týkající se predátorů, statistiky i RISu, pedagogicko-psychologické školení, plavanou a rybolovnou techniku). Dále poslední víkend v říjnu školení pro vedoucí rybolovné techniky 2. díl (úvod do této problematiky proběhl v prosinci 2022) ve Štokách u Jihlavy, zase od pátku do neděle. Toto školení pořádá odbor rybolovné technicky ČRS.

Schůzky jsme pořádali pravidelně, do prázdnin ve středu od 17 do 19 hodin a po prázdninách jsme změnili termín na čtvrtek od 17 hodin. Před závody jsme měli také mimořádné tréninky, a to i každý den, abychom byli co nejlépe připraveni na soutěže. Naštěstí podle známého citátu „Čas strávený na rybách se nepočítá do života“ je to, co nás pohání při odříkání svého soukromí a věnování se této činnosti. Ono toho volného času v sezóně moc není, přes každodenní tréninky a víkendy obsazené soutěžemi a náročnou přípravou na ně.

Jsme také velmi potěšeni tím, že do našeho kroužku přibyli noví členové, což nám dává naději na další rozvoj naší rybářské komunity. Děkujeme všem za podporu a účast na našich aktivitách, zejména předsedovi naší organizace Leoši Moravcovi a jednateli Petru Kubánovi, a těšíme se na další rybářské dobrodružství v budoucnosti!

Pavlína Hejsková, vedoucí rybářského kroužku dětí ČRS MO Košťálov