Kapelu, co melodiemi, silným punkem i maskami klaunů donedávna lákala na nekompromisní melodie svých pěti CD, v čele s legendárním debutem Joint The Army ?! (1991), která za 35 let vymyslela i pro radost fanoušků nahrála pod taktovkou kapelníka Vládi Volmana. Sestavy kapely se ovšem pak dost měnily…

„Těšíme se na příznivce z Vrchlabska i Jilemnicka a Jablonecka, to je tentokrát naše cílovka,“ řekl Deníku Volman. Dle organizátorky akce z koupaliště Markéty „Hlůže“ Santánové bude koncert Do řady!, na kterém si publikum rádo zatančí i odváže se, finálem kulturní sezony na oblíbené plovárně Poniklá. „V areálu lze stanovat, je tu zajištěno občerstvení v Bufetu Bahýnko. Koncert kapely Do řady! z hornické Biliny poblíž lázeňských Teplic začne v 18.30. Akce má název Trsání na Bahýnku…“

Na vstupné si připravte alespoň 150 korun a i něco na konzumaci. Na místě se představí jako support severočeská Legalizace. Matadoři teplické hudební scény hrají 20 let ve třech s kapelníkem-bubeníkem Jiřím Kosem Kosíkem. „Umí klasický punk rock model 77, mají skvělé české texty. Známe se, nebude to poprvé, co spolu na hrajeme. Jsou veselí a zábavní,“ řekl i slíbil Vladimír Volman, kapelník Do řady!

A jeho rodná parta, kapela s bílinským rodným listem? „Za 35 let jsme odehráli víc než 1 200 koncertů, jsme na pomezí rocku, punku i alternativy. Ovlivnily nás za dlouho kariéru různé hudebními styly i směry – alternativa, hard core, jazz… V letošní sezoně máme za sebou na 30 koncertů, přijde i oblíbený 2. ročník Pankáčů v Exilu v Ústí nad Labem nejen s kapelou Houba. Hostí ho letos ex klub Tukan, legenda krajského Ústí,“ ví Volman. Těší se na místo s atmosférou.

„V letě bavila jeho parta prestižní XV. Punk fest Havlíčkův Brod, punk fest Ostravskoslezský hrad, alternativní akci Boskovice, fest Pod Parou Trutnov i vyhlášený Kunčický Kravál Letohrad.“ ohlédl se šéf Do řady!

Jeho čtyřku čeká na podzim mezinárodní fest Berlín (klub Suppamoly), mají nabité turné do konce roku. Na jaro 2023 chtějí vydat další řadové album, zatím název řeší. Kapela plánuje koncerty v Polsku i Německu. „V Podkrkonoší nás teď čeká dlouhý set, průřez tvorbou ze všech našich pěti řadových alb. Přijďte, uděláte radost nám a my zas vám. Zapogujte si na nás,“ zvou Do řady!

Radek Strnad