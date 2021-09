Z Krásné vede cesta po modré značce a duch tajemného doktora Kittela je stále přítomen. Připomínají ho Čertovy kameny, místo, kde se Kittel údajně upsal ďáblu, pramen Žernovníku, odkud prý pocházela kostra neznámého vojáka, kterou měl doktor ve své pitevně, a vrchol Černé studnice s rozhlednou. Po červeně značené trase Hřebenovky se dojde až na rozcestí Berany, odtud pak pořád z kopce zpátky do Pěnčína.

Po cyklotrase č. 4249 pokračuje trasa směrem na Krásnou. A krásně tu opravdu je, mají zde malebný kostel sv. Josefa, faru, studánku, naučnou stezku a také Kittelův dům s muzeem. Tato nedávno opravená stavba, zvaná také Burk, je opředena legendami, stejně jako život jejího někdejšího majitele, léčitele Jana Josefa Antona Eleazara Kittela. V nově zrekonstruovaném roubeném stavení je možné nahlédnout pod pokličku jeho lektvarům a léčebným metodám, nakouknout do unikátní černé kuchyně a projít se bylinkovou zahrádkou.

„Dnes se dobrý mačkář hledá velice těžko, ale bývalo to řemeslo, kterým se na Jablonecku zabývaly doslova celé rodiny,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

