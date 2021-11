K oživení trati a posílení zájmu o cestování Pojizerským Pacifikem probíhaly během léta četné víkendové akce iniciované certifikovanou oblastní destinační společností Svazek Krkonoše, v kooperaci se členy Spolku železniční historie Martinice v Krkonoších i dopravci.

Programy nabízely zajímavé zážitky pro děti i dospělé. Ať se jednalo o divadelní představení na perónu martinického nádraží, přítomnost Spolku dam a dívek z Jilmu a jejich módní přehlídky oděvů, možnost zahrát si šachy nebo zaskákat panáka v Jablonci nad Jizerou, pěší výlet do Poniklé (s exkurzí do provozu a výrobou vánoční hvězdičky), do Vysokého nad Jizerou s loutkovou pohádkou ve vysockém divadle, či procházka naučnou stezkou a komentované prohlídky martinického nádraží a muzea. Nechyběla příležitost svézt se vlakem s hrabětem Harrachem.

Během cesty vlakem děti mohly vyplnit Kvíz pro malé cestovatele Pojizerským Pacifikem, který jim rodiče vyzvedli v martinickém Železničním muzeu, ve vlaku u průvodčího, nebo stáhli z webu www.krkonose.eu.

Správné odpovědi byly vybrány a na Tetřevích Boudách v Krkonoších vylosován výherce. Získal víkendový pobyt na Labské boudě v Krkonoších. Věříme, že si nejvyšší české hory hezky užije.

Sami vyhodnoťte, že odpovědi na položené otázky byly lehké jenom v tom případě, že jste trasu vlakem skutečně projeli. Sami odpovězte: Kolikrát vlak přejíždí při jedné cestě řeku?, Jak se jmenuje řeka, přes kterou přejíždí vlak?, Kolikrát vlak projíždí tunelem?, Na řece, kolem které jede vlak, je několik jezů, které zpomalují tok řeky. Kolik jsi jich napočítal?, Kdo nechal postavit tuto železniční trať, na které byla zahájena doprava 7. 12. 1899? Znáte odpovědi? Ne? Tak si příští rok projížďku lokálkou Pojizerský Pacifik naplánujte.

Trasa je 20 km dlouhá. Na libovolné zastávce můžete z vlaku vystoupit, prohlédnout si okolí a dalším spojem pokračovat v jízdě. Jak se v lokalitě orientovat naleznete na webových stránkách www.krkonose.eu

Eva Šulcová, ředitelka certifikované destinační společnosti Svazek Krkonoše, v rámci ohlédnutí za uplynulou turistickou sezonou, mj. s motivačními programy na železnici, vyhodnotila: „Kromě obsahu námi vybraných programů úspěch tradičně zaznamenává jízda vlakem taženým lokomotivou Hurvínek. Rodiny s dětmi se účastnili exkursí a pěších výletů.

Vysokou návštěvnost jsme zaznamenali při oslavě 150. výročí železniční stanice Martinice v Krkonoších na trati Velký Osek – Trutnov. Součástí programu byl uvítací ceremoniál pro císaře Františka Josefa I. Přenesli jsme se do roku 1871, kdy tudy mohl císař projíždět, aby se přesvědčil, že byla dráha vybudována tak, jak to v královském sněmu schválili.

Pro příští rok připravujeme zlepšení organizace jízd a lépe dopilujeme programovou náplň. Vložíme zase jiné zpestření, soutěže, losování i ceny, abychom motivovali ke svezení a ke hraní.

Program, který jsme realizovali za finančního přispění Libereckého kraje, pravděpodobně provážeme s naší celokrkonošskou razítkovací hrou Pohádkové Krkonoše.

Budova martinického nádraží bude během příštího roku v rekonstrukci, těšíme se, jistě se z ní vyloupne krásná budova v „původním kabátě“, a tak musíme program přizpůsobit aktuálně očekávanému stavu,“ uzavřela Eva Šulcová.

Dáša Palátková