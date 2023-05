Před 120 lety byl c. a k. místodržitelstvím v Praze vydán výnos o ochraně krkonošské květeny. V roce 1904 zřídil Jan Nepomuk hrabě Harrach na Strmé stráni v Labském dole první krkonošskou rezervaci. Před 100 lety navrhl prof. František Schustler zřízení Národního parku krkonošsko-jizerského. V roce 1959 byl na polské straně vyhlášení Karkonoský Park Narodowý. V důsledku těchto všech kroků vyhlásila vláda před 60 lety, 17. května 1963, Krkonošský národní park i na české straně hor.

Krkonošský národní park slaví 60. výročí založení | Video: správa KRNAP

Zřízení prvního českého národního parku bylo vyvrcholením několika desetiletí úsilí o ochranu krkonošské přírody a počátkem práce nejprve několika málo odborníků, z něhož se vývojem a postupným připojováním, pracovišť (muzeum, státní správa, lesní hospodářství) stala v roce 1994 organizace o pěti odborech. Dnešní stav ochrany krkonošské přírody je tedy výsledkem společné práce mnoha set pracovníků různých specializací, kteří prošli pracovišti Správy. Externí vědecké pracovníky či dodavatelské firmy už nikdo ani nespočítá. Zapojení a propojení takového počtu lidí jednoznačně podtrhuje naše současné motto, které zní Člověk a příroda.

K oslavě tohoto významného jubilea jsme připravili celou řadu akcí, které probíhají v průběhu celého roku.

Již v lednu jsme představili emblém 60. výročí a nového jednotného vizuálního stylu Správy KRNAP. Emblém doplňuje značku KRNAP a jeho použití je časově omezené po dobu oslav výročí. Grafické ztvárnění emblému navazuje na současné architektonické koncepty KCEV Krtek a budoucího Návštěvnického centra Krkonošského národního parku. Geometrická skladba jejich jednotlivých dílů se odráží v pojetí emblému. Pestrá skladba barev představuje dosavadní pestrost aktivit Správy Krkonošského národního parku a různorodost přírodního bohatství, pro které byl národní park vyhlášen a které se v Krkonoších dodnes nachází. Veřejnost si tohoto emblému může všimnout na uvítacích stojanech s logem KRNAP na hranici národního parku nebo na služebních vozech Správy KRNAP.

Od dubna do září jsme připravili v sedmi krkonošských městech a obcích zábavná odpoledne (22. dubna Horní Maršov, 3. června Jablonec nad Jizerou, 3. června Janské Lázně, 24. června Poniklá, 15. července Jilemnice, 12. srpna Rokytnice nad Jizerou, 9. září Žacléř), kdy se setkáme s místními obyvateli, s našimi sousedy. Pro děti budou připraveny hry s krkonošskou a environmentální tematikou.

V šesti krkonošských kostelích se skvělou akustikou a silnými příběhy jsme naplánovali koncerty klasické hudby v podání trubačů Správy KRNAP a hudebníků vrchlabské Základní umělecké školy Karla Halíře. První – ve hřbitovním kostele v Horním Maršově – již máme za sebou. Na další koncerty 2. června v evangelickém kostele v Křížlicích, 9. června v kostele sv. Václava v Pasekách nad Jizerou, 16. června v kostele Nejsvětější Trojice ve Fořtu, 8. září v kostele sv. Václava v Rudníku a 22. září v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí se ještě můžete těšit.

Hlavní akci k 60. výročí ale plánujeme na pátek 19. května do Vrchlabí. Na Náměstí T. G. M. proběhnou tři koncerty a třešničkou na dortu bude večerní videomapping na jižní fasádu bývalého augustiniánského kláštera. Začneme v 16 hodin koncertem crossoverové skupiny Tlupa. Od 17.30 se zaposloucháme do produkce vrchlabského Big Bandu, v 19.00 naši krev rozproudí legendární Děda Mládek Illegal Band. O půl deváté s příchodem soumraku spustíme vrchol večera a to tzv. efektovou videomappingovou projekci v kombinaci s lasershow. Během cca 7 minut se diváci potěší podívanou z historie a ochrany přírody KRNAP. Tato show pak bude pokračovat ve smyčce každých 15 minut do půl desáté.

V polovině roku veřejnosti představíme nový krátkometrážní dokumentární film o Krkonoších. Navíc po celý rok jsme výrazně posílili komunikaci na sociálních sítích s cílem přiblížit veřejnosti nejen krásy Krkonoš a fenomény, které chráníme, ale i všechny aktivity, které Správa KRNAP musí provádět, abychom jedinečnou přírodu Krkonoš dalším generacím zanechali ve stejném nebo ještě lepším stavu.

S oslavami se pojí i výstavy fotografií. Ve vstupní chodbě na Správě KRNAP vystavují své snímky účastníci fotovycházek, které již řadu let pořádáme. V Krtkovi je zase k vidění velkolepá fotografická výstava 60 let Krkonošského národního parku o jeho krásách, důvodech ochrany a problémech, kterým hory musí čelit. Výstava potrvá do 31. srpna. Devět desítek velkoformátových pláten poté zamíří do pražské holešovické galerie H40, kde bude výstava kulisou k lektorovaným programům pro školy. Vernisáž je naplánována na 7. září a samotná výstava potrvá od 11. září do 11. října.

Poslední, ale nikoliv významem, akcí, kterou spojujeme s oslavami 60. výročí založení KRNAP je na podzim plánované otevření nového vrchlabského Návštěvnického centra Krkonošského národního parku. Budova bývalého augustiniánského kláštera, později sídlo Krkonošského muzea Správy KRNAP, byla pro veřejnost uzavřena v říjnu 2017. V mezidobí prošel stavební rekonstrukcí celý objekt, pro potřeby Návštěvnického centra KRNAP vznikl v architektonickém studiu renomovaného architekta prof. Romana Kouckého objekt nového vstupu a v interiéru vzniká zbrusu nová expozice dokumentující příběh Krkonoš, a to jak s ohledem na jedinečnou přírodu, tak ve vztahu k soužití přírody a člověka.

Krkonoše. Krkonošský národní park. Jen málokdo si název nejvyšších českých hor a nejstaršího národního parku nespojí s nějakým výjevem, zážitkem či vzpomínkou. Najdeme tu hned několik českých nej. Nejvyšší horu i vodopád České republiky doplňují místa důvěrně známá z pohlednic a turistických průvodců – vždyť kdo neslyšel o malebném Mumlavském vodopádu, tajemném Rýchorském lese, skrytém Černohorském rašeliništi, či osobně nenavštívil pramen Labe. Přitom zmíněná turistická lákadla tvoří jen zlomek přírodních i kulturních hodnot, pro něž byl Krkonošský národní park založen.