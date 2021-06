Letní sezónu zahájíme otevřením letního kina ve Skálově ulici. První promítání se uskuteční ve čtvrtek 17. června a hned na úvod se můžete těšit na skvěle obsazenou českou komedii Bábovky, na kterou dorazí i filmová delegace v čele s režisérem filmu Rudolfem Havlíkem. Nejen jeho se budete moci před filmem zeptat na vše, co vás ohledně Bábovek zajímá.

V programu letního kina se můžete těšit i na vrchol filmového léta v podobě dalšího Filmového víkendu, který se uskuteční 6. až 8. srpna. Novinkou letošní sezóny je rozšířená otevírací doba kiosku letního kina, který vám nabídne klasický sortiment od točeného piva po rychlé občerstvení či nanuky i mimo promítací časy. Kiosek včetně toalet bude za pěkného počasí otevřený denně od 15 do 20 hodin, a to minimálně do konce prázdnin. Večer pak bude samozřejmě sloužit tak jako dosud návštěvníkům filmových i jiných představení.

Dva dny po otevření letního kina se můžete těšit na znovuotevření kavárny KUS. Prostory kavárny jsme pro vás během jara nově vymalovali a připravili jsme novou nabídku nápojů i jídel. Nejvíce vás asi potěší nová otevírací doba. V KUSu se na vás budeme těšit vždy od středy do neděle v době od 14 do 20 hodin, při konání akcí samozřejmě i déle.

V sobotu 19. června vás tak zveme na zahájení provozu, otevíráme v 15 hodin a od 17 hodin jsme pro vás připravili hudební program v podobě elektro swingu, o který se postarají James Wing a DJ Sali. Pro tento výjimečný den máme nachystanou také speciální nabídku míchaných drinků.V pátek 25. června se před Střelnicí uskuteční první hudební akce, kterou bude již po 17. skvělý Funkin´ Turnov. Více informací přineseme v samostatném článku, již teď ale můžeme prozradit, že hlavními hvězdami festivalu budou zpěvačka Klára Vytisková a kapela 7krát3.

I letos se před Střelnicí můžete těšit také na koncerty a divadla v rámci Turnovského léta, které zahájíme v pátek 2. července s oblíbenou turnovskou kapelou Snap Call. Protože živá kultura měla utrum bezmála rok, rozhodli jsme se dát té turnovské letos prostor i v sobotu, a tak se v rámci cyklu můžete těšit na živou hudbu nebo divadlo během všech letních pátků a sobot. Vystoupí řada místních umělců, například kapely Lédl Jazz Q, The Boband, Bigbítek či FD Band a divadelní spolky Kámoš Drámoš, Na židli a Čmukaři. Vstupné na všechny tyto akce bude i letos samozřejmě zdarma!

Úplnou novinkou v našem programu je letní Divadlo Na terase. Ve venkovních prostorách za velkým sálem KC Střelnice jsme pro vás připravili zcela novou letní scénu, která pojme 140 diváků a díky svému umístění slibuje unikátní divadelní atmosféru. V zahajující inscenaci 13. července se vám představí umělecká skupina OLDstars, která do Turnova zavítala naposledy na jubilejní 25. ročník divadelní přehlídky Modrý kocour. Těšit se dále můžete na drama Cikánský boxer s Filipem Tellerem, Stěhování duší v podání brněnského Mahenova divadla a celou tuto řadu uzavřeme s Agenturou Familie, která přiveze netradiční romantickou komedii Sylvie.

Kulturní centrum Turnov je připraveno vrátit Turnovu kulturní život v intencích doby předcovidové. I nadále budeme samozřejmě dodržovat všechna vládní nařízení a chovat se zodpovědně vůči všem návštěvníkům. Zároveň budeme dělat maximum pro to, abychom na uplynulý rok a strasti a omezení, která jej doprovázely, mohli co nejrychleji zapomenout. Těšíme se na vás!

Romana Holubová