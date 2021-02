A je to tady. Je dvacet hodin a ředitel krásného secesního stánku, Mgr. Pavel Žur, nás vítá při sledování multižánrové hudební akce, určené všem zamilovaným ke svátku Sv. Valentýna a zároveň dárcům krve.

Název koncertu Láska kvete v každém věku je symbolický a velmi, velmi pravdivý. Láska má totiž mnoho podob. U organizátorů dnešní akce vítězí láska ke kultuře, divadlu samotnému a v neposlední řadě k životu obecně.

A jak tak pan ředitel prochází ztemnělou uličkou v jinak liduprázdném divadle, vidíme na jednotlivých sedadlech různobarevné balónky, které jako by symbolizovaly hlavu hrdě vztyčenou. Nemůžu se ubránit dojmu, že tohle je mi povědomé. Už vím. Film trosečník s Tomem Hanksem v hlavní roli. Jeho jediným společníkem byl míč, vlastně nejlepší přítel Wilson. A já úplně cítím, že můj Wilson je ten puntíkatý balónek vpředu. Přesně ten, co se tak nedočkavě tetelí v očekávání věcí příštích.

Fotogalerii si prohlédněte ZDE

A na pódiu se střídají David Deyl, Tereza Mátlová, Michal Kindl, Bohuš Matuš, dokonce se objevuje finalistka SuperStar z roku 2004 Šárka Vaňková, liberecké Divadlo F. X. Šaldy je zastoupeno tenoristou Dušanem Růžičkou a Věrou Polachovou a nechybí ani mistrovsví fenomenálního klavíristy Ivo Kahánka. A samozřejmě dostávají svůj prostor i jablonečtí Vrabčáci, které přes dvacet let vede právě ředitel divadla Pavel Žur. Tentokrát děti vystupují za klavírního doprovodu Dagmar Vajdíkové. A přestože malí zpěváčci téměř rok netrénovali, jejich výkon chytá za srdce.

"Tento projekt je láskou inspirován, s láskou připraven a lásce věnován," říká moderátor večera Pavel Žur, který sype příměry o lásce doslova z rukávu a každého interpreta ´zapasuje´do konkrétní podoby lásky. Působí uvolněně a mile, prostě profík. Můj puntíkatý balónek se spokojeně natřásá.

A to má ještě přijít část věnovaná dárcům krve. Tu moderuje Lenka Klimentová, jenž coby zástupce České mincovny, přivádí trojici hostů. Ti dostávají pamětní minci zmíněné firmy a rozhovor s nimi je veden na téma "Každá kapka se počítá". A tak se z úst europoslance Tomáše Zdechovského dozvídáme, co bylo motivací k jeho prvnímu dárcovství, jenž se uskutečnilo již v jeho osmnácti letech, ředitel Krajské nemocnice Liberec Richard Lukáš mluví o významu nejcennější tekutiny na světe, kterou dosud neumíme nahradit a bez níž by medicína ztratila svůj smysl a Kateřina Havlová, předsedkyně jablonecké pobočky Českého červeného kříže popisuje dárcovské "letadlo", v němž každý z dárců přivede ještě nového zájemce o darování krve.

Večer je dojemný, emočně nabitý a prvotřídní hudba jen umocňuje dojem brilantně dotaženého projektu. Přesně takového, jaký u nás v Jablonci sestava kolem ředitele Žura umí.

Moje sklenka vína je téměř dopitá a koncert se chýlí k závěru. V obýváku nám zní dokonalý zpěv Terezy Mátlové, která si na závěr vybrala tklivou píseň z filmu Tenkrát na západě. Na pódiu se schází všichni dnešní účastníci a já doma v obýváku nepokrytě brečím. Můj balónek se ani nehne.

Nemohu se ubránit osobní vzpomínce. Skloubení Sv. Valentýna a dárců krve stálo na počátku mého druhého narození. Jsem po kombinované transplantaci dvou orgánů, krve jsem tedy potřebovala víc, než dost, navíc mám vzácnou krevní skupinu a když už vypadalo, že jsou mé dny sečteny, ozval se telefon z pražského IKEMu. Dobrý den, máme pro vás orgány, ozvalo se na druhém konci aparátu. Psal se 14. únor roku 1999. Děkuji dárcům krve, děkuji umělcům a děkuji organizátorům famózního večera za to, že to nevzdali. Navzdory vládním restrikcím, navzdory problémům a komplikacím. Kultura žije a bude žít. A my s ní.

Pokud chcete vidět, jak báječný večer to byl, můžete si ho pustit ze záznamu na stránkách Městského divadla Jablonec, nebo na kanále YouTube, případně pak v hlavním vysílacím čase na TV Barrandov v sobotu 13. února ve 20.15.

(ims)