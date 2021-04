Jde o poměrně čerstvou záležitost, přesto už lidé draží „šutry“ za stovky i tisíce korun. Peníze posílají pak rovnou na účet konkrétní zahrady, pro kterou byl kamínek určen, nebo si mohou vybrat sami, kterou podpoří. Skupina fandů čítá skoro čtyři tisíce lidí z celé republiky. Desítky pomalovaných kamínků několikrát do týdne tak putují od autora k dražiteli napříč celou republikou.

Co přiměje autory malovat a co dražitele soupeřit o vítězství? Touha pomoci zoologickým zahradám. Bonusem je suvenýr v podobě kamínku, kamenu, valounu. Některé mají úctyhodné rozměry.

Jednou z autorek je fotografka Iva Masopustová z Malé Skály. Teď má velmi omezenou práci a podle svých slov je malování cestou, aby si prý i přes všechna omezení v podnikání udržela pozitivní myšlení a dobila si malováním energii… Rozhodně není v malování na kamínky žádným nováčkem a v příspěvcích jimi do nějaké aukce už vůbec ne. „Pro zoologickou jsem ale malovala poprvé a druhý kamínek tu má moje dcera,“ říká skromně Iva s tím, že už dávala dva kamínky do aukce pro onkologicky nemocné děti. „A oba se vydražily za pěkné peníze pro nadační fond Šance onkoláčkům,“ dodává maloskalská fotografka a výtvarnice.

Její tygří oči na podporu liberecké ZOO získala v neděli ukončením aukce Jablonečanka Lenka. „Kamarádka Jana v souboji ostatních přihodila na tisícovku, původně byla vyvolávací cena 99 korun. Z legrace jsem ji popíchla a přehodila o dvě stovky. Je to úžasný nápad a především velmi průhledné odesílání peněz přímo na účet konkrétní ZOO,“ popisuje důvod svého rozhodnutí darovat peníze právě tímto způsobem. Navíc jí tygří pohled na kamenu o velikosti mužské dlaně bude zdobit pracovní stůl nebo zahradu.

Více o aukci na facebookové stránce Kamínky pro ZOO

„Do liberecké zoo chodím s vnoučaty pravidelně několikrát do roka. Mrzí mne, že měli tak dlouho zavřeno, i když jde o pohyb venku. Chápu, že to teď mají také ekonomicky ohromně složité. Ale zvířatům nevysvětlíte, že se musejí uskromnit,“ uzavírá úspěšná dražitelka.

Ke kamínkům v aukci často přidávají autoři malby také malý příběh: „Ahoj, jsem tygřík Nessie a hledám si nový domov. Jsem s láskou ručně malovaný, použitý akrylové barvy a lesklý lak. Kamínek je 11x9 cm velký a volba ZOO je na výherci. Vyvolávací cena je jedna koruna. Konec aukce 26. dubna ve 20 hodin,“ píše na faceboku Ivanka Tarantulina. Šťastnému výherci pak kámen pošle přes zásilkovnu.

Lenka Špátová má vložen do aukce kamínek na podporu ZOO Dvůr Králové. „Není to takové umělecké dílo, jako mnohé, ale třeba udělá dvojí radost. Kamínek je veliký cca 8x6 cm, krásně bílý, třpytivý, mramorový. Obrázek je malovaný kvalitními fixou na kamínky, zalakován lesklým, ověřeným, lakem. Na obrázku je zachycena mateřská sloní láska. Pokud by se cena náhodou vyšplhala nad 800 Kč, pak bych s radostí uhradila poštovné já,“ podporuje příhozy autorka kresby.

A v nabídce nejsou jen realistická zvířata. Fantazii se meze nekladou. Pojítkem je láska ke zvířatům a touha pomoci. „Ráda bych dnes věnovala do aukce ještě druhý kamínek s večerníčkovým zvířátkem. Velikost 11,5 x 8 cm a samostatně stojí. Použité fixy posca, zalakováno bezbarvým lakem ve spreji. Zadní strana prázdná, dopíšu, co si budete přát. V případě vydražení nad tisíc korun, zaplatím poštovné. Byla bych ráda, kdyby výtěžek šel pro Zoo Plasy, Zoo Dvorec nebo Zoo Jihlava,“ píše ke své nabídce v aukci Petra Jansová.

Lenka Klimentová, Jablonec