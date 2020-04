Cílem této skupiny je pomoc těm, kteří jsou tzv. v první linii (zdravotníci, hasiči, policisté, zaměstnanci domovů pro seniory a jim podobni), a to tiskem ochranných štítů na 3D tiskárně. Toto vše bez nároku na finanční ohodnocení.

Díky sponzorům, se tu a tam podaří sehnat prostředky na nákup materiálu, či materiál samotný. Pokud tomu tak není, tak tiskaři využívají vlastního materiálu. Vznik takového štítu není vůbec jednoduchý. Tiskaři vytisknou čelenku a tzv. bradu, která se používá na spodní část štítu.

Martin, jako začátečník, dokáže za den vyrobit cca 4-5 sad. Cca po 3-4 dnech proběhne svoz do montovny, která se nedávno přestěhovala do Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě. Zde se tento štít dokompletuje, a to gumou, která drží štít na hlavě a plastovým sklem, které se musí dořezat. Následně proběhne dezinfekce, a zabalení. Tím je štít připraven k dodání.

Starosta naší obce Loužnice Marcel Tiler, kontaktoval hejtmana Libereckého kraje, pana Martina Půtu, zda by o tyto ochranné pomůcky měl zájem. Ten souhlasil a tak byl předán kontakt vedoucímu skupiny "3D tiskem proti Covid -19/ Liberecký kraj", panu Antonínovi Gazdovy.

Mezi vztyčné členy této skupiny patří Antonín Gazda, Michal Štiťák a Jan Rychtárek, kteří zajišťují chod celé skupiny, a to příjmem objednávek, sháněním sponzorských darů v podobě materiálu, dojednávání schůzek, zajištění svozu vytvořených 3d komponentů, komunikace s 3D tiskaři, pomoc při problémech s tiskárnami, úpravy tisknutých souborů, rozvozu hotových sestavených šťítů (též na své náklady)…a dalších důležitých věcí, které jsou pro chod této skupiny důležité.

Toto vše mají na starosti ke své práci, či studiu…Při těchto starostech si udělali chvilku na Martina, nejmladšího člena a jako odměnu za tisk pro něj udělali to, že ho vzali na předání prvních 60 ks štítů panu hejtmanovi Martinovi Půtovi. Výsledkem toho bylo vřelé přijetí v jeho kanceláři a nabídnuta pomoc Libereckého kraje při zajištění materiálu pro tisk či dezinfekci štítů.

Schůzky s panem hejtmanem se zúčastnili Tomáš Rýdl za sklářskou školu v železném Brodě, za dobrovolnickou skupinu "3D tiskem proti Covid -19/ Liberecký kraj" Antonín Gazda, Michal Štiťák, Jan Rychtárek, Martin Tiler a starosta obce Loužnice Marcel Tiler.

