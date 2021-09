Přemysl Šámal působil za druhé světové války v protiněmeckém odboji, což jej v roce 1941 stálo život. Na jeho počet byl na louce vztyčen pamětní kámen. Zámeček je od roku 1958 je kulturní památkou. Dnes slouží jako horský penzion a restaurace a je zde výchozí místo na lyžařské, cyklistické a pěší túry do Jizerských hor.

Místnosti byly obloženy modřínem a před návštěvou prezidenta Beneše byl do zámečku zaveden elektrický proud; dodávala jej vodní turbína, která byla na nedalekém Blatném rybníce.

Šámalova chata je dnes jedinou stavbou na Nové Louce; stojí nedaleko přírodní rezervace Nová louka, která chrání zdejší rašeliniště. V roce 1630 vznikla nad rašeliništěm paseka, která se nejdříve používala pro pastvu dobytka. Roku 1756 na tomto místě vyrostla sklářská huť, kterou provozoval Johann Josef Kittel. Později přešla do majetku rodiny Riedelů, kteří patřili mezi nejvýznamnější skláře v Jizerských horách.

„Šámalova chata patří mezi velmi navštěvovaná místa Jizerských hor. Má opravdu dlouhou historii a jejími návštěvníky byly osobnosti známých jmen. Je dobré si o historii něco přečíst, než na Novou Louku člověk vyrazí. O to je zážitek z návštěvy Šámalovy chaty silnější,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

