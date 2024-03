V jizerskohorském Bedřichově se ve středu 20. března 2024 vzpomínalo na úspěchy klasických lyžařů na světovém šampionátu ve švédském Falunu, od jehož konání to v únoru bylo rovné půlstoletí. Běžci na lyžích a skokané se tehdy postarali o jeden z nejúspěšnějších výsledků v celé historii - vždyť Československu tehdy v neoficiálním celkovém hodnocení patřila 3., a v medailovém zisku 5. příčka.

Setkání 50 let od MS v klasickém lyžování Falun 1974. | Foto: Jan Žíla

Setkání se zúčastnili stříbrní Blanka Paulů z 5 kilometrové trati a Stanislav Henych ze závěrečného závodu na 50 km i držitelé bronzových medailí - skokan Rudolf Höhnl, 3. na velkém můstku a ženská štafeta na 4 x 5 km ve složení Blanka Paulů, Gabriela Sekajová - Svobodová - Soukalová, Mirka Jaškovská - Pospíšilová a Alena Bartošová. Setkání si nenechala ujít ani úspěšná sestava lyžařek z OH v Sarajevu o 10 roky později, od jejichž úspěchu zase letos uplynulo rovných 40 let - ta do medailové sbírky přidala hned 2 medaile - Květa Jeriová - Pecková bronz na 5km, a sestava další ženské štafety na 4 x 5km, která v legendárním závodu získala stříbrné medaile - finišující Květu Jeriovou - Peckovou tehdy doplnili znovu Blanka Paulů, Gabriela Svobodová - Soukalová a Dagmar Švubová - Hromádková

Čeští lyžaři před půl stoletím úspěšně navázali na olympijské úspěchy - na první zlato ze zimních olympijských her, které v Grenoblu v roce 1968 získal skokan na lyžích Jiří Raška, který tehdy kromě triumfu na malém ještě získal i stříbro v soutěži na velkém můstku, i bronz Heleny Šikolové - Balatkové z 5ti kilometrové trati z o 4 roky pozdějších her v japonském Sapporu. A v přelomové éře klasického lyžování - po prvních experimentech bylo mistrovství světa v kraji Dalarna v roce 1974 první vrcholnou sportovní akcí, na nichž firmy Fischer a Kneissl uvedly převratnou technologickou novinku - celoplastové lyže s umělou skluznicí.

Setkání mělo i další 2 výrazné okamžiky - na tehdejších úspěších se významnou měrou podílel trenér Jaroslav Honců, který v sobotu 23. března završí životních 85 let. Právě on stál za výrazným výkonnostním vzestupem československých lyžařů, s novými, moderními tréninkovými metodami, zaváděním technologických novinek do lyžařského vybavení i sportovní teorie a vědeckých poznatků do tréninkové praxe. Kromě československého národního týmu ještě později vedl reprezentaci tehdejší Jugoslávie, kde byl i spoluautorem olympijských tratí pro soutěže v bězích na lyžích na hrách v Sarajevu, později trenérem i národního týmu Rakouska a ještě i na libereckém MS v roce 2009 byl generálním sekretářem šampionátu. Jen o 3 dny později po životním jubileu Jaroslava Honců, v úterý 26. března, pak bude slavit i jiná lyžařská legenda, rovněž účastník MS ve Falunu, Jan Fajstavr, který se stane 80tníkem. Účastník zimních her v Grenoblu, Sapporu i Innsbrucku právě na svém posledním světovém šampionátu ve Falunu dosáhl na nejlepší individuální výsledek z vrcholných soutěží, když v závodě na 15km obsadil výborné 14. místo a byl členem mužské štafety na 4x10km, která skončila 5.

Ve středu tedy bylo v Bedřichově na co vzpomínat, kromě skvělých reprezentantů minulosti si ale čas udělali i významní hosté - tehdejší lékař lyžařské reprezentace, později i dlouholetý předseda Českého olympijského výboru, dr. Milan Jirásek, současný místopředseda ČOV i viceprezident FIS Roman Kumpošt a mnozí další hosté.



Za organizátory setkání: Stanislav Henych a Jan Žíla, Český rozhlas Liberec