„Zájemci o závody jsou srdečně vítáni. Registrovat se můžou do 16. 2. 2022 na emailové adrese marek.hotovec@smrzovka.cz. Samotná prezence závodníků proběhne přímo na svahu od 12 do 12.30 hodin. Od 12.45 hodin začne samotné sportovní klání. Věříme, že nám počasí bude přát a akci budeme moci uskutečnit podle plánu na Kedru. V opačném případě bychom byli nuceni přesunout Lyžníky do lyžařského areálu Filip. Zápolení na dobových ski se uskuteční za každého počasí a nepochybně ho bude doprovázet skvělá atmosféra, to už je tradice,“ říká starosta Smržovky Marek Hotovec, sám nadšený sportovec a pravidelný účastník akce.

Lyžníci se v dobovém oblečení utkají ve třech disciplínách, které už jsou také tradiční: v paraslalomu (kdy se dva lyžníci spustí z kopce a snaží se trať mezi slalomovými tyčemi projet v co nejkratším čase), sjezdu na dojezd (v této disciplíně jde borcům o to, aby při jízdě z kopce nabrali co nejvyšší rychlost, která je pak vynese do protisvahu) a hup-skok-letu (což jsou vlastně lety na lyžích, divácky nejoblíbenější disciplína). Diváci a závodníci samozřejmě nebudou ochuzeni ani o občerstvení. Na svahu se o něj postará jako vždy Sbor dobrovolných hasičů Smržovky.

Vyhlášení výsledků, předání diplomů, upomínkových listů a tekutých cen se uskuteční od 17 hodin v sále Parkhotelu. To vše za hudebního doprovodu kapely O. V. J. Dixie, která celý tento mimořádný den zakončí taneční veselicí. „Do Parkhotelu zveme nejen sportovce a diváky z Kedru, ale všechny příznivce Lyžníků, kteří to třeba na kopec nestihnou,“ zve Magda Rajtarová ze smržovského kulturního střediska.

V rámci konání letošních Lyžníků se v sobotu ve Schowankově vile v Jiřetíně opět od 9 do 11 hodin otevře Lyžnické muzeum. Poutavý výklad o historii lyžování mají pro zájemce připraven Martin Dumek a Miroslav Pivnička. Návštěvníci si samozřejmě zblízka prohlédnou i nejeden historický exemplář lyží.

Jana Králová