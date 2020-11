„Ale žádné krémy a šlehačky,“ upozornila autorka výzvy Lucie, která také pekařky objíždí a přebírá moučníky, buchty, bábovky, koláče a další dobroty určené seniorům. A v tomto momentě opět přestaly existovat hranice mezi okresy. Aktuálně se hledají dobropekařky na Frýdlantsku a ještě i na Jablonecku.

Například borůvková bublanina a kynuté ořechové rohlíčky putovaly pro pečující i seniory v Domově v Liberci na Františkově i s krásným obrázkem. „Naplňuje mě to pocitem, že to co děláme, má větší smysl, než si sami myslíme,“ míní Lucie a má pravdu.

Ostatně ohlasy a fotografie na facebooku hovoří za vše. „Děkujeme za dobroty, které potěšily klienty i pečovatele. Je to dárek, je to potěšení, je to vzkaz, že jsme součástí jednoho celku.“ „Děkujeme Lucce a jejím skvělým dobrovolníkům za nápad udělat radost nejen klientům, ale i zaměstnancům v této nelehké chvíli. Moc si toho vážíme, jste báječní a je hezké vědět, že v tom nejsme sami.“ „Překrásná srdeční záležitost.“

Dobrovolníci pečou i v Jablonci nad Nisou, třeba ředitelka DDM Vikýř Martina Šípková se do toho obula, ale následují ji další. Rozvoz na Jablonecku zajišťuje skvělý tým Oblastního spolku Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou. Krasavice bábovka ve tvaru srdce chutnala vojákům, kteří posílili tým Domova důchodců v Jabloneckých Pasekách. Schází tam totiž velké množství nemocných zaměstnanců.

„Všechno ale organizuje prostřednictvím ČČK po předchozí dohodě s domovem či ústavem,“ upozornila Lucie.

Lenka Klimentová