K té měl důvod také celý český tým ověnčený mnoha medailemi. Tu nejcennější – stříbrnou v absolutním pořadí vybojovala posádka Petr Pelnář – Matěj Červeň. Po první dnu byli na třetím místě, po škrtání se propadli na čtvrté místo, ale povedeným závěrem vybojovali stříbro. „Je to paráda! Do závodu jsme šli s cílem dostat se do první desítky, na medaile jsme vůbec nepomýšleli. Před závodem jsme zde absolvovali dvoudenní soustředění, byli jsme na lipenské podmínky dobře připraveni,“ hodnotil Petr Pelnář, který by rád již příští rok začal jezdit na 29eru.

Čtvrté místo v absolutním pořadí a hned dvě zlaté medaile v kategoriích dívek a family získaly Monika a Kristýna Křenkovy. Stupně vítězů obsadily české dívky celé – stříbro přidaly Adriana Šiknerová a Viktorie Benovičová (celkově osmé) a bronz Eliška Stibůrková a Eliška Myslíková (celkově na 14. místě).

Sedmá skončila posádka vytvořená těsně před závodem ze dvou reprezentantů třídy Optimist – Karolína Lojková a Tomáš Peterka. „Kvůli nabitému programu jsme neměli moc času na trénink před závodem. Na Fevě jsme seděli vlastně jen párkrát. Nemohli jsme se rozhodnout, kdo z nás bude kormidlovat, a tak jsme se po každé rozjížďce u kormidla střídali. K vynikajícímu výsledku nám pomohly zejména dobré starty, čtení změn větru a soustředění na rychlost jízdy. Naopak plavba s genakrem se nám úplně nedařila podle představ,“ hodnotili své výkony mistři Evropy v kategorii mix, kteří dokázali jednu rozjížďku dokonce vyhrát a jednou dojet třetí.

V celkovém pořadí se do první desítky těsně vešla ještě posádka Lukáš Kraus a Lukáš Dadák, kteří si na Fevu odskočili z 29eru. Zabodovali také naši nejmladší, v kategorii do 13 let brali stříbro Matěj Martan a David Křížek, kteří dokonce vyhráli jednu rozjížďku, a bronz jablonecká posádka Ondřej Šercl a Marek Michalík.

„Je to skvělé, máme spoustu medailí, dařilo se celému týmu. Závodníci dokonale využili výhodu domácího prostředí. Naše nejlepší posádky zajížděly vyrovnané výsledky, čímž si zajistily pozice na stupních vítězů. Vítr závodu moc nepřál, ale rozhodčí udělali vše, co bylo v jejich silách, takže máme platné mistrovství Evropy. Myslím, že více rozjížděk se uskutečnit opravdu nedalo. Poděkování patří celému pořadatelskému týmu za vydařenou akci,“ uzavřel reprezentační trenér třídy RS Feva Miroslav Horák.

Velký dík také patří partnerům akce, kterými byly Bohemia Apple, Avar Yacht, Agrola, EMCO, VT Project, Sea-Line.cz a Marais. Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby a za štědré podpory Jihočeského kraje.

Výsledky:

Celkové pořadí

1. Diego Severi – Vittorio Collini (ITA)

2. Petr Pelnář – Matěj Červeň (CZE – Lokomotiva Plzeň)

3. Kaito Haamer – Partel Orusaru (EST)

U13

1. Diego Severi – Vittorio Collini (ITA)

2. Matěj Martan – David Křížek (CZE – Lokomotiva Plzeň)

3. Ondřej Šercl – Marek Michalík (CZE – Delfín Jablonec)

Eva Skořepová, Český svaz jachtingu