Náš mladý juniorský tým společně s trenérem Milanem Hájkem byl opět velmi úspěšný, a to včetně jabloneckých závodníků.

„Bylo to nádherné větrné mistrovství. Přijel jsem na něj s nejlepšími českými juniorskými foilisty, kteří se nakonec všichni dostali do Medal Race,“ chválí trenér Milan Hájek. Medal Race je finálový závod pro 12 nejlepších v každé kategorii, který se jede na závěr týdenního závodění. Samostatné kategorie byly čtyři – vždy dívky a chlapci zvlášť do 17 a do 19 let. Ve finále jsme měli třetí nejpočetnější zastoupení hned za Francií a Polskem. Závodí se na olympijském foilovém prkně, které mají všichni jezdci naprosto stejné a dodává je firma Starboard, plachty jsou také stejné od výrobce Severne, kategorie U19 má velikost 8.0, kategorie U17 menší 7.0.

Kategorii do 15 let vyhrála Alex Lojínová z Delfínu Jablonec, v kategorii U17 skončila čtvrtá. Chlapeckou kategorii jel jen náš nejlepší juniorský windsurfer David Drda ze stejného oddílu. „Po skvělém týdnu se propracoval mezi nejlepší kluky v kategorii U17. Bohužel hned v první finálové jízdě měl předčasný start, ale 12. místo je v této silné kategorii velmi dobrý výsledek,“ zhodnotil trenér.

„Máme velice silný juniorský především dívčí tým, který nám na mezinárodních závodech všichni závidí a do kterého příští rok přestoupí další skvělé závodnice. Po měsíčním závodění a dvou mistrovstvích Evropy, z nichž jsme přivezli medaile, nás nyní čeká příprava na další vrchol sezony, kterým bude mistrovství světa ve třídě Techno 293. Pojede se na konci října na Gardě. A ve stejnou dobu čeká iQFoilový tým mistrovství Evropy dospělých v Marseille, v místě konání příští olympiády,“ dodal Hájek.

Eva Skořepová, Český svaz jachtingu