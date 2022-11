Již mnoho let patří mezi uznávané české návrhářky. Tvoří módní design způsobem Haute couture. Módní tvorbě se věnuje od útlého mládí a bere ji jako svoje životní poslání. Získala mnoho ocenění u nás i v Evropě. Ovšem nebyla by to ona, aby usnula na módních vavřínech.