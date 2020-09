Autoškoly se shodují, že jezdci by neměli podceňovat pravidelné tréninky bezpečné jízdy a umět svůj stroj ovládat za všech okolností. Zdokonalovací kurzy s názvem „Učme se přežít“ už deset let pořádá Autoklub ČR společně s Týmem silniční bezpečnosti, Policií ČR a dalšími partnery. Letos jimi na několika místech republiky projde asi tisícovka motocyklistů.

Podle policejních statistik za první půlrok loňského roku zemřelo 35 motorkářů a celá loňská sezona si vyžádala 75 životů. Čísla z posledních let také nevykazují výraznější zlepšení, tedy snížení následků nehod motocyklistů. Ti patří obecně k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu, nejenže jsou málo viditelní, ale doslovně řídí celým tělem, a i malá chyba během jízdy může skončit tragicky.

„Pokud nabourá motorkář, následky nehody jsou horší než u řidičů aut, protože je nechrání žádná karoserie. Přestože je jízda na motorce pro mnohé většinou spojena s odpočinkem, určitou volností, během jízdy musí motocyklista dávat pozor úplně na všechno a umět předvídat situace,“ zdůrazňuje Vladimír Mašek, instruktor motoškoly „Učme se přežít“.

Závěrečné testy jsou náročnější

Už čtyři roky jsou závěrečné zkoušky pro žadatele řidičského průkazu na motorku složitější. Kromě testů musí také prokázat dovednosti jízdy. Odborníci se shodují, že ačkoli se jedná značný posun kupředu, následný trénink je nezbytný. „ Již čtvrtou sezonu pracujeme na tom, aby motorkáři byli lépe připraveni. Dříve se žák dostal do provozu sám až po vydání řidičského průkazu. Dnes je samostatná jízda součástí výcviku, samozřejmě pod dohledem učitele. Zároveň nově vyučujeme deset úkonů a situací, jako slalom, výhybný manévr nebo brzdné úkony. Pořád je to ale málo z toho, co všechno musí motorkář umět ovládat. V provozu se snadno dostane do rizikových momentů a jeho hlava a schopnosti rozhodují o tom, zda je zvládne bezpečně vyřešit,“ říká Jiří Novotný, který provozuje autoškolu a zároveň působí ve výkonné radě Asociace autoškol ČR.

Pravidelné zdokonalovací kurzy jsou i po absolvování autoškoly potřeba. Jízda na motocyklu není jen o řízení, ale především o jeho správném ovládání, a tak by další výcvik neměli podceňovat jak začínající, tak zkušenější jezdci. V posledních letech je nabídka motoškol opravdu pestrá. Nejenže si motorkáři procvičí brzdění, práci se spojkou, prudkou změnu směru, ale naučí se také správně držet tělo a jak se vyvarovat zbytečným karambolům. Účastníci pak potvrzují, že takové kurzy je skutečně připraví na reálnou jízdu. „Posun účastníků našich kurzů je opravdu znatelný. Motorkáři si sami uvědomí, co dělají špatně a že do rizikové situace mnohdy dostanou kvůli tomu, že nemají svůj stroj pod kontrolou. Velmi často odbouráváme špatné návyky v řízení motorky. Soustředíme se na krizové momenty a jejich řešení. Mluvíme s nimi také o vhodném oblečení, které může při nehodě často zachránit život,“ pokračuje Vladimír Mašek, instruktor motoškoly „Učme se přežít“.

Právě projekt Učme se přežít, který pořádá Autoklub ČR společně s Týmem silniční bezpečnosti a dalšími partnery letos odškolí další zhruba tisícovku motocyklistů. „ Bezplatné kurzy pro motocyklisty pořádáme letos na osmi místech. Jedná se o polygony, které mají perfektní podmínky pro provedení bezpečného kurzu. Účastníci si mimo jiné vyzkouší to, co jim provoz neumožní, natrénují krizové situace. Dozví se také něco o psychologii, naučí se první pomoc a další užitečné dovednosti,“ říká Libor Budina, manažer road safety Autoklubu ČR.

Jan Polák, manažer projektu