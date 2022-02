Válka dle wikipedie přinesla na 600 000 mrtvých, to převyšuje ztráty amerických vojsk ve všech ostatních konfliktech dohromady. Občanská válka byla 1. masivní užití telegrafie, železnice i kulometů ve válečné vřavě, boj končil porážkou populačně i průmyslově slabšího Jihu.

Důsledky války? Posílení centrální vlády, rušení otroctví i zbídačení Jihu, rozšíření občanských svobod, další územní expanze USA i velký hospodářský rozmach (včetně Jihu). Je to poutavá, lákavá kapitola historie včetně jejích „vedlejších“ důsledků. Také úchvatné knihy Jih proti Severu z roku 1936, titulu, který měl famózní úspěch. Dramatický i vášnivý milostný příběh Scarlett O´Harové a Rhetta Butlera vyšel prvně 12. června 1936 a hned se stal americkým i světovým bestsellerem. Dojímal i provokoval generace čtenářů, dál má přízeň širokého publika i díky úspěšnému filmu…

Není divu, že pro loňský vánoční trh připravilo audioknižní vydavatelství OneHotBook velkou specialitu – první polovinu audio verze tohoto nejprodávanějšího beletristického díla všech časů. Slavný román psala americká rodačka Margaret Munnerlyn Mitchellová (8. listopadu 1900 – 16. srpna 1949), v mládí nejprůbojnější autorka své generace. Knihu v režii Hynka Pekárka načetla herečka Martina Hudečková. I originální obálka či pestrý booklet audioknihy z dílny studia Tomski&Polanski stojí zato.

Motem úcty hodného literárního díla, co baví vždy další i další generace čtenářů, TV diváků i návštěvníků kin, jistě může být věta: „Plantáže nejsou k ničemu, když žena nemá muže, kterého chce…“

První část nahrávky má 27 hodin a 34 minut. Najdete ji v knihovně Audiolibrix, má ji na 2CD audioknižní Nakladatelství OneHotBook za 469 korun. Próza získala Pulitzerovu cenou 1937, je nejprodávanějším beletristickým dílem všech dob. V její filmové adaptaci (1939) se na plátně sváří charismatičtí Vivien Leighová a Clark Gable. Snímek získal tehdy rekordních osm Oscarů i dvě další zvláštní ceny.

Herečka Martina Hudečková: Se Scarlett se známe léta

Herečka i dabérka Martina Hudečková (67), dcera režiséra Václava Hudečka, je pro nezaměnitelnou barvu hlasu a hlasové herectví oblíbenou interpretkou audioknih. O v rozhovoru mluvila poté, co dokončila nahrávání audio knižního titulů pro OneHotBook. Slavného titulu Jih proti Severu, a také Kateřiny Aragonské.

Americkou kritiku při udílení Pulitzerovy ceny nadchl způsob, jak se Margaret Mitchellové zdařilo bořit klišé romantické prózy a zachytit bouřlivou milostnou chemii dvou málo sympatických lidí, o které bychom si, jazykem dneška, „většinou ani kolo neopřeli“. Kvality Jihu proti Severu, výrazného románu o zrání jedné ženské duše, oceňujeme o to víc i dnes, kdy na sladkobol červené knihovny nedáme. V čem vás autorčin postup nadchl?

Všestranností. I díky filmové verzi, z níž až tak nadšená nejsem, se příběhu přiklepla nálepka červené knihovny a může se zdát, že je to jen love story. Není, je to dobová freska. Má spoustu aspektů tehdejší společnosti, včetně postojů černochů, otrokářů k otrokům, osvíceného Severu proti zastaralému Jihu… vše je tu zachyceno a třeba líčení válečných a poválečných strastí dojíždí na to, že příběh je zařazen jako love story. Přitom právě vše to kolem je nesmírně zajímavé, dává ústředním postavám plasticitu, díky níž si nejste jistí, jestli byste si o ně to kolo neopřeli. Jsou chvíle, kdy vám hlavní postavy mluví z duše; čtenář obdivuje jejich životní přístup, sílu osobnosti i strašlivou vůli žít.

Martina Hudečková.Zdroj: archivObě audioknihy líčí nitro výrazné hrdinky jen pomocí tzv. vševědoucího vypravěče v er-formě. Když jste se zkoušela coby interpretka do jejich myšlení vcítit, četly se vám líp osudy renesanční Kateřininy, či válečné útrapy Scarlett? Která vám je sympatičtější, odvážnější, lidsky inspirativnější?

Přes veškeré moje sympatie ke Kateřině Aragonské a jejímu boji za svoji pravdu se přikláním spíš ke Scarlett. Ono to bude i tím, že Kateřinu Aragonskou jsem objevila kolem své třicítky, zatímco se Scarlett O´Harovou jsem rostla od 10 let, kdy jsem knihu četla poprvé. Takže my se se Scarlett známe léta.

Cítila jste se coby ženská mluvčí líp v kůži krvelačného Jindřicha VIII., či dravčího solitéra Rhetta Butlera?

Jindřich VIII. mi blízká postava není. Můžu obdivovat jeho odvahu i drzost, se kterou se ke své vládě postavil, ale to není muž, o kterém bych si chtěla číst dál a dál. Rhett, navzdory určitým bezcharakterním rysům, je hlavně nesmírně ironický a já ironii miluju! Proto je i má oblíbená postava.

Jedno anglické rčení praví: „v lásce a válce je dovoleno vše“. Zajisté to platí i o americké občanské válce, paličatá Scarlett O’Harová jde mnohdy přes překážky hlava nehlava. Najdete tu něco, čeho se vyplatí držet i v dobách dnešního míru? Či potměšileji: i v dobách, kdy se role pohlaví vyrovnávají, neřkuli za existence současného hnutí MeeToo?

Scarlett ve své přímočarosti umí být obrovskou intrikánkou. Celé to předivo intrik vedoucí k jasnému cíli vzít si majetného muže, kterého nemiluje, aby zachránila rodinu i milovanou plantáž – neumím si představit, že bych se k podobnému řešení uchýlila. Ale věřím, že i v dnešní době podobné postupy používány stále jsou. Změny v postavení mužů a žen v tom nehrají roli. Zde se opět ukazuje, že Margaret Mitchellová předběhla svoji dobu a vykreslila silnou ženskou hrdinku, která neváhá a převezme zodpovědnost. A to se ani dnes tak často nevidí, zvlášť u žen.

Radek Strnad