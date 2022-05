Nakonec se během pětidenního závodu, který skončil v sobotu 23. dubna, vystřídaly všechny závodní podmínky od mírného až po velmi silný vítr a velké mořské vlny. Z našich reprezentantů dosáhla nejlepšího umístění teprve 14letá Alexandra Lojínová, a to 4.místo v kategorii dívek do 17 let. Za ní na 5. místě skončila 16letá Nicol Říčanová.

Dívky tak navázaly na skvělé úspěchy z loňské sezony, kdy Nela Sadílková (Delfín Jablonec) vybojovala titul mistryně světa a Kristýna Chalupníková (TJ Rapid Brno) tituly vicemistryně světa i Evropy. Nele Sadílkové bohužel místní podmínky tolik nevyhovovaly a skončila až na 9. místě. Kristýna Chalupníková již přestoupila na třídu iQFoil.

„Čekali jsme lepší a určitě stabilnější podmínky. Bohužel i organizace na vodě trochu vázla. Podařilo se odjet za pět dní jen deset rozjížděk. Při jedenácté by se škrtaly dvě rozjížďky a my brali pravděpodobně bronz. Všechny holky v kategorii U17 jely skvěle. I když se medaile nepodařila, jsem z výsledků velice spokojený. Třída Techno 293 bude mít mistrovství světa na podzim na Kypru, tak se už teď těším i tam,“ hodnotil trenér Milan Hájek.

Kompletní výsledky zde: https://europeans2022.techno293.org

Eva Skořepová, Český svaz jachtingu