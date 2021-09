Mezi nejčastější prohřešky patřilo porušování nejvyšší povolené rychlosti, celkem v 15 případech (z toho ve 4 případech řidiči motocyklů), dále to byl způsob jízdy - nedovolené přejíždění plné čáry souvislé, a to celkem ve 12 případech (z toho v 10 případech řidiči motocyklů). V případě řidičů motorových vozidel řešili policisté v jednom případě nepoužití bezpečnostních pásů, dále jeden řidič za jízdy telefonoval a jeden z řidičů měl nezajištěný náklad.

Do akce byla nasazena více jak desítka dopravních policistů jak s vozidly v barvách Policie ČR, tak i s vozidly určených pro skrytý dohled s radary. Během této akce zkontrolovali 30 účastníků - tedy jak řidičů motorových vozidel, tak i motocyklů.

Policisté dohlíželi především na dodržování pravidel silničního provozu řidiči motocyklů, kteří jsou velmi zranitelnými účastníky silničního provozu, a to nejen přímo na silnicích, ale chování těchto mnohdy neukázněných řidičů sledovali i z policejního vrtulníku. Zaměřovali se zejména na bezohlednou a agresivní jízdu, rychlost a způsob jízdy, používání ochranných přileb, technický stav motocyklů i případné řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Při akci nepřehlédli ani mnohé přestupky ostaních účastníků silničního provozu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.