Jak by ne, když letos má před sebou již svůj 10. ročník v řadě. Je tak jednou z mála akcí v regionu, která stále žije. Názvem by si říkal o rize rockovou nabídku kapel, ale uslyšíte tady i popovější rytmy a nebo metal. ZasTenRock není hudebně vyhraněný, ale sází především na kvalitní hudbu, regionální kapely a kvalitní zázemí pro návštěvníky.

Čeká vás zde i široká nabídka jídel včetně bezmasých, alko i nealko piva a koktejlů, dostatek místa před pódiem, velkoplošná obrazovka, ale i velké zázemí pro ty, kdo si chtějí posedět nebo se schovat před sluníčkem.

Nejedná se o klasický komerční festival, ale o akci s osobitou atmosférou a usměvavou obsluhou. Jak by ne, všichni kdo s organizací ZasTenRocku pomáhají, tak činí bez nároku na odměnu, aby podpořili sportovní klub, který akci pořádá ve svém areálu.

Letos se na dvou pódiích v Zásadě představí kapely Těla, De Bill Heads, Dangar Six, gaelic-rock Claymore, Wotazník, RockTom a nejlepší Roxette revival The Rockset, Wanastowi Vjecy revival, AC/DS revival AC/DC a Olympic revival official. To vše na vás čeká už 21. srpna.

Pokud se chcete letos podívat na zajímavou akci, ZasTenRock vás jistě nezklame. Jako bonus k 10-ti hodinám muziky je i parkování přímo u areálu zdarma. Předprodej vstupenek v síti Tickestream.

Miroslav Princ