Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody v roce 2020 pomohla přírodě a krajině ve svém okolí částkou více než 2 miliónu korun, tedy o 500 tisíc více než předloni.

Obnova rašelinišť v Jizerských horách. | Foto: Jakub Trsek

Nic z toho by však nebylo možné bez štědré podpory dárců, kteří nadaci podporují. Intenzivně se věnovala projektům na zadržování vody v krajině i výsadbě druhově a věkově rozmanitých lesů. Za neméně důležité považuje i zvyšování biodiverzity v krajině, ekologickou výchovu dětí nebo výzkumné, vzdělávací a osvětové aktivity. „Jsem přesvědčen, že projekty, na které se zaměřujeme, jsou v současné době více než aktuální. Vážím si všech našich dárců, ale i samotných realizátorů daných opatření, kteří to vidí podobně,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace.



Obnovu rašelinišť podporuje nadace dlouhodobě a tentokrát míří její pomoc do samého srdce Jizerských hor, kde Jizersko-ještědský horský spolek buduje na 60 přehrážek, které zadržují vodu v místech, kam přirozeně patří a zároveň se zde vysazuje na 14 tisíc geneticky původních sazenic stromků. „Pomáháme tak Jizerským smrčinám vrátit jejich původní podobu, na což jsme věnovali více než půl milionu korun,“ vysvětluje Petrovský.