S pandemií dopadly náročné časy na mnohé rodiny, dětské domovy či zdravotníky. Každý z nich řešil jiné problémy, ale dary v podobě jídla nebo finanční podpory jim usnadnily každodenní fungování.

Albert daroval potravinové balíčky také do sedmi pražských nemocnic. | Foto: Albert

V průběhu krize rozdaly obchody Albert 130 000 porcí jídla potravinovým bankám, nemocnicím nebo do karanténních měst. Prostřednictvím Nadačního fondu Albert zase putovaly dva miliony korun do 73 dětských domovů a výchovných ústavů a do dalších 95 neziskových organizací.