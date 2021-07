/FOTO/ Jedním z míst, které při cestách regionem stojí za návštěvu, je nová Stezka Svobody na okraji Jizerských hor. Obyvatelé i chalupáři z Horního Maxova ji budují společně s Lučanskými a Jindřichovskými.

Stezka svobody na Jablonecku. | Foto: Dokážeme víc

„Žijeme spokojeně obklopeni krásnou přírodou. To, co nám tu opravdu schází, je něco obohacujícího, co naší krajině přinese nový rozměr. A tak naše komunita před dvěma lety zrealizovala myšlenku výsadby lip svobody ve všech třech obcích našeho města Lučany nad Nisou. Doplnily je kruhové lavičky z dílny našeho architekta, na jejichž výrobě se podílelo také několik místních řemeslníků. Stezka Svobody propojuje všechny tyto lípy a tím i naše město, stane se jeho živou tepnou,“ popisuje Zbyněk Pela, jeden z iniciátorů projektu.