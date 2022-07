Myslím, že by svícení mělo být povinné, stejně tak jako nosit přilbu pro všechny bez rozdílu. Věřím, že kdyby se jednalo o řidiče aut nebo motocyklů, došlo by ke změně rychle. Nevím, proč se cyklisté tak chrání od nějaké úpravy v předpisech, vždyť jim jde o život nejvíce. Podle toho, co poslanci předvádějí, tak si myslím, že povinné nošení přilby v autě by šlo hladce a rychle.