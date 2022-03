NÁZOR: Jak vnímám současné události na Ukrajině?

Na konci osmdesátých let a začátku devadesátých let minulého století existovala reálná naděje, že s érou studené války skončí projevy a praktiky velmocenské konfrontace a v mezinárodních vztazích se budou prosazovat principy spolupráce a společného úsilí o nalézání řešení stěžejních planetárních problémů v zájmu lidí, jejich důstojnosti a jejich potřeb. Viz dohoda o sjednocení Německa, rozpuštění Varšavské smlouvy, příslib nerozšiřování paktu NATO východním směrem atd.

Vladimír Opatrný | Foto: Deník