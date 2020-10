Po celá léta navštěvovaná rarita našeho města, okresu, kraje, celé naší rodné vlasti ba i krajanů z celého světa. U příležitosti tohoto půlkulatého výročí se i dočkala zasloužené opravy, aby nezůstala v našich srdcích zapomenuta a i další generace se z ní mohly těšit a radovat.

Vy, kteří jste již nejnižší rozhlednu na Nouzově navštívili, jistě víte, že Kozákov je na dohled, liberecký Ještěd vévodí západu a z Krkonoš, které jsou, jak se říká „za humny“, je vidět například Vrbatovka i s mohylou. Takřka na dosah je i mnoho další krásných konců a kopečků v širokém okolí našeho kraje, i přesto, že je to rozhledna spíše podzemní než nadzemní.

Mnoho návštěvníků tohoto skvostu přinášeli a přináší, na základě dřívější výzvy dnes již zesnulého pana Rudolfa Farského st., kamínky, ba i kameny, na její přestavbu, které mají být ozdobou, připomenutím i vzpomínkou na génia našeho národa, Járu Cimrmana.

A protože se v příštím roce plánuje její celková rekonstrukce, vyzývám a prosím tímto naše rodáky, spoluobčany, krajany, no prostě Vás všechny, přátelé, navštivte tuto rozhlednu a do kapsy, do baťůžku nebo jen tak do ruky byť jen malý kamínek přineste pod symbol naší státnosti, lípu, vysazenou po několika měsících po jejím dokončení a otevření v roce 2005, a klidně na něj napište vaše věnování, která budou ozdobou i vzpomínkou na vaši návštěvu.

Marie Farská - Nouzov